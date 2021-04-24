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盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

(2021-04-24 08:42:20)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈有很多明星，他们出道多年给观众们奉献了很多的艺术作品，是圈内令人敬佩的前辈。但遗憾的是，不少这样的前辈也有晚节不保的时候，不少关于他们的黑料纷纷爆出，使得他们的声誉受损。那么娱乐圈中有哪些明星被吐槽晚节不保呢？来盘点一下吧。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

1、潘长江

在春晚舞台上给我们带来无数欢乐的明星潘长江最近竟然也做起了直播带货，很快就被网友质疑他在直播界卖假酒，网上嘲讽声一片，网友们也纷纷吐槽潘长江这是晚节不保呀。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

2、杜志国

杜志国是圈内的老戏骨，名气也很大，没想到前几年却被爆出玩弄女性，这件事情在网上闹得沸沸扬扬，杜志国也因为这件事沉寂了好几年。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

3、侯耀华

作为著名的相声演员，侯耀华给我们带来了很多的欢乐。没想到他也被金钱迷了眼，代言了很多虚假广告，就连央视都点名批评，真真是晚节不保了。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

4、张铁林

张铁林可是圈内有名的皇帝专业户，但是纵观他的情史也真是丰富，前几年他被两位女友告上法庭索要孩子的抚养费，一把年纪了还被爆出这样的事情，的确是晚节不保。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

5、洪金宝

洪金宝是香港娱乐圈中的大哥级人物，但是却也有晚节不保的时候。除了屡屡被传与某女明星关系暧昧以外，他与北电女学生的绯闻也传的沸沸扬扬，人到晚年感情史依旧丰富。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

6、张艺谋

张艺谋作为导演，艺术成就还是很高的，但是之前的超生事件被人调侃是“葫芦娃他爹”，交了一大笔罚款之后事情才平息，不过总有好事者拿这件事起哄，说张艺谋是晚节不保。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

7、陈小艺

陈小艺也是圈内有名的女演员，经常在各种影视剧中出演婆婆妈妈这样的角色。年纪已经不小的陈小艺曾经被人拍到与小鲜肉男约会，又爆出婚内出轨等事情，网上一片唏嘘声。

盘点被吐槽“晚节不保”的八大明星，谁最让人惋惜？

8、刘晓庆

刘晓庆一直是圈内颇受争议的女明星，年过六十的她总是执着于扮演少女角色，平时的装扮也总是喜欢装嫩，实在是让人看着别扭。


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