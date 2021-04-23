韩娱很多明星爱用行程忙这个梗来作为分手的原因。行程忙意味着情侣之间可能聚少离多，而聚少离多有可能导致感情变淡。难怪很多人都觉得异地恋难以维系。娱乐圈中因为聚少离多导致婚变的明星也不少。下面我们来盘点娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

1、赵丽颖和冯绍峰

虽然很多网友觉得猝不及防，但是赵丽颖和冯绍峰是真的离了。赵丽颖和冯绍峰结婚不到3年就离婚了，他们的儿子才2岁。赵丽颖和冯绍峰连婚礼都没办有，他们和平分手，表示会共同抚养孩子。赵丽颖工作室发声明说赵丽颖和冯绍峰离婚跟聚少离多有关。

2、杨幂和刘恺威

杨幂和刘恺威这对也没能走到最后，他们离婚后，女儿跟爸爸刘恺威一起生活。如今杨幂比前夫刘恺威要红。杨幂被称为娱乐圈的拼命三娘，她在事业上很拼，杨幂和刘恺威也被曝离婚跟聚少离多有关。

3、李彩桦和黄彦书

李彩桦和富商黄彦书的婚姻才维持了19个月，还不满2年。李彩桦和黄彦书没生有孩子。去年李彩桦离婚的事情上过热搜，李彩桦表示她和黄彦书是和平分手的，离婚跟聚少离多有关，他们之间没有第三者。

4、吴奇隆和马雅舒

吴奇隆和马雅舒曾因戏生情然后结为夫妻，但是他们结婚才3年就离婚了。马雅舒和吴奇隆被指离婚跟长时间聚少离多有关，那时吴奇隆还没演《步步惊心》翻红，他忙着拍戏挣钱。好在吴奇隆和马雅舒离婚后各自找到了幸福。

5、陈德容和王赞策

陈德容是红极一时的琼女郎，她嫁给富商王赞策8年但没生有孩子。去年陈德容自曝说她在2019年底就签字离婚了。陈德容的经纪人说陈德容离婚，跟她和网赞策聚少离多有关。好在陈德容离婚后的心态还是不错的。

6、周迅和高圣远

周迅离婚的事情曾引发热议，她和高圣远是在2014年结婚的，因为很少公开秀恩爱，所以他们在官宣离婚前就已经几次被曝疑似离婚了。高圣远是美籍华人，他和周迅离婚被曝跟聚少离多有关。

7、邓家佳和于岩

邓家佳在2014年嫁给相恋10年的男友于岩，但是婚姻却没有成为这段爱情的最终归宿。邓家佳婚后没生有孩子，她在2019年宣布和于岩离婚。很多网友觉得挺可惜的。网上有报道邓家佳和于岩离婚疑似跟聚少离多有关。

8、庾澄庆和伊能静

庾澄庆和伊能静生有一个儿子，他们的儿子哈利几次被传疑似出轨。庾澄庆和伊能静曾让给人一种很般配的感觉，据报道他们婚姻破裂疑似跟聚少离多有关。伊能静二婚嫁了一位小老公，而庾澄庆再婚娶了美女主播。



