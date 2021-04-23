加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,274,134
  • 关注人气：209,305
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

(2021-04-23 16:26:44)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

韩娱很多明星爱用行程忙这个梗来作为分手的原因。行程忙意味着情侣之间可能聚少离多，而聚少离多有可能导致感情变淡。难怪很多人都觉得异地恋难以维系。娱乐圈中因为聚少离多导致婚变的明星也不少。下面我们来盘点娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

1、赵丽颖和冯绍峰

虽然很多网友觉得猝不及防，但是赵丽颖和冯绍峰是真的离了。赵丽颖和冯绍峰结婚不到3年就离婚了，他们的儿子才2岁。赵丽颖和冯绍峰连婚礼都没办有，他们和平分手，表示会共同抚养孩子。赵丽颖工作室发声明说赵丽颖和冯绍峰离婚跟聚少离多有关。

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

2、杨幂和刘恺威

杨幂和刘恺威这对也没能走到最后，他们离婚后，女儿跟爸爸刘恺威一起生活。如今杨幂比前夫刘恺威要红。杨幂被称为娱乐圈的拼命三娘，她在事业上很拼，杨幂和刘恺威也被曝离婚跟聚少离多有关。

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

3、李彩桦和黄彦书

李彩桦和富商黄彦书的婚姻才维持了19个月，还不满2年。李彩桦和黄彦书没生有孩子。去年李彩桦离婚的事情上过热搜，李彩桦表示她和黄彦书是和平分手的，离婚跟聚少离多有关，他们之间没有第三者。

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

4、吴奇隆和马雅舒

吴奇隆和马雅舒曾因戏生情然后结为夫妻，但是他们结婚才3年就离婚了。马雅舒和吴奇隆被指离婚跟长时间聚少离多有关，那时吴奇隆还没演《步步惊心》翻红，他忙着拍戏挣钱。好在吴奇隆和马雅舒离婚后各自找到了幸福。

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

5、陈德容和王赞策

陈德容是红极一时的琼女郎，她嫁给富商王赞策8年但没生有孩子。去年陈德容自曝说她在2019年底就签字离婚了。陈德容的经纪人说陈德容离婚，跟她和网赞策聚少离多有关。好在陈德容离婚后的心态还是不错的。

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

6、周迅和高圣远

周迅离婚的事情曾引发热议，她和高圣远是在2014年结婚的，因为很少公开秀恩爱，所以他们在官宣离婚前就已经几次被曝疑似离婚了。高圣远是美籍华人，他和周迅离婚被曝跟聚少离多有关。

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

7、邓家佳和于岩

邓家佳在2014年嫁给相恋10年的男友于岩，但是婚姻却没有成为这段爱情的最终归宿。邓家佳婚后没生有孩子，她在2019年宣布和于岩离婚。很多网友觉得挺可惜的。网上有报道邓家佳和于岩离婚疑似跟聚少离多有关。

娱乐圈因“聚少离多”离婚的八对明星，哪对最让人惋惜？

8、庾澄庆和伊能静

庾澄庆和伊能静生有一个儿子，他们的儿子哈利几次被传疑似出轨。庾澄庆和伊能静曾让给人一种很般配的感觉，据报道他们婚姻破裂疑似跟聚少离多有关。伊能静二婚嫁了一位小老公，而庾澄庆再婚娶了美女主播。


我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有