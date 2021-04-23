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“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

(2021-04-23 14:52:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈有很多明星年龄相差很大，但是却能成为朋友，我们称之为娱乐圈的忘年交。虽然是忘年交，但是他们之间的友情的存在还是让大家认识到，交朋友是可以不受年龄限制的。那么娱乐圈都有哪些忘年交呢？一起来盘点一下吧。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

1、潘长江&谢孟伟

谢孟伟这个名字不少人都不太熟悉，但是说起小兵张嘎中的嘎子大家一定是记忆犹新。谢孟伟就是嘎子的扮演者，当初他在直播平台上做带货却被人质疑卖假酒，潘长江便站出来苦口婆心的劝说，看来二人交情不浅。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

2、贾玲&王源

王源与贾玲相差将近20岁，但是二人之间的关系真的是很好，当初王源还是个小孩子，而贾玲也籍籍无名，那时二人便一起搭档演出。如今二人都是大腕了，关系依旧特别的好。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

3、周星驰&林允

林允可以说是周星驰一手捧红的女演员，二人私下也是很好的朋友，林允透露过星爷对自己很好，星爷孤独的时候自己常常会陪他聊天。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

4、何炅&黄忆慈

黄忆慈是演员黄磊的女儿，而何炅与黄磊是多年的好友。按道理说何炅是黄忆慈的长辈，但是二人却处的跟朋友一般。如今的黄忆慈已经长成大姑娘了，但却十分喜欢跟何炅畅谈心事，可以说是无话不聊的好朋友。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

5、翁虹&景甜

很多人不知道的是景甜与香港演员翁虹是好友，原来两人在十几年前就认识了，多年来一直是好友，虽然相差二十岁，来自不同的城市，但彼此却相处的很愉快。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

6、佟丽娅&刘昊然

刘昊然与佟丽娅相差十几岁，但是二人的关系却非常好。当初刘昊然一边拍戏一边备战高考，佟丽娅则在一边照顾刘昊然的生活，二人一直都是很好的朋友。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

7、黄渤&张艺兴

黄渤与张艺兴也是相差十几岁，黄渤既是张艺兴的朋友，也是他的老师。黄渤拍戏的时候都会拉着张艺兴一起，可见两人关系还是很好的。

“潘嘎之交”引发网友热议！娱乐圈“忘年交”明星还有谁？

8、周迅&窦靖童

窦靖童的父亲李亚鹏曾经是周迅的男朋友，二人还相差二十多岁，但她们却成为了好友，时常聚在一起，也真是令人难以置信。


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