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德云社烧饼二胎喜得贵子！老婆胡郑昕长得很漂亮，还是位海归学霸

(2021-04-23 12:39:01)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

4月22日早晨，德云社相声演员烧饼在微博发文妻子生了二胎，母子平安，无数网友送去了祝福，只见烧饼发的照片中，刚出生的宝宝头发浓密，还在安心的睡着，烧饼牵着小儿子的手，大手牵小手的画面萌化了众人，这样的画面太过于温馨，父爱十足，众所周知，这已经是烧饼的第二个宝宝了。

德云社烧饼二胎喜得贵子！老婆胡郑昕长得很漂亮，还是位海归学霸

烧饼的第一个孩子是儿子，一胎烧麦虽然相当调皮，张九龄经常在微博想带几天烧麦，为烧饼减轻压力。二胎他其实一直都希望有一个女儿，没想到二胎再得贵子，德云社的其他成员也纷纷送去了祝福，栾云平和孟鹤堂无情的调侃烧饼没有没有穿上小棉袄，但是有了两个儿子的烧饼幸福美满，更是在微博甜蜜表白老婆，给足了妻子安全感。

德云社烧饼二胎喜得贵子！老婆胡郑昕长得很漂亮，还是位海归学霸

烧饼得老婆引起大家关注最初还是因为长的非常漂亮，大家纷纷觉得烧饼一定是某一天拯救了银河系，才可以娶到这样的妻子，果然德云社男演员的老婆一个比一个美的定律是绝对存在的。毕竟烧饼的颜值在兄弟之间也经常被吐槽为“德云最丑”，网友纷纷猜测胡郑昕会不会是美妆博主，靠外表吸引了烧饼。

德云社烧饼二胎喜得贵子！老婆胡郑昕长得很漂亮，还是位海归学霸

结果发现只有小学文凭的烧饼，老婆毕业学校竟然是伦敦大学，从胡郑昕晒出的照片可以看出，人家证书还是全英文的经济学本科的文学硕士证书，正经的伦敦大学研究生，烧饼是什么段位的人生赢家，网友纷纷催促烧饼赶紧出书，如何才能娶到高学历高颜值的老婆。

德云社烧饼二胎喜得贵子！老婆胡郑昕长得很漂亮，还是位海归学霸

虽然网友吐槽以烧饼的学历，和老婆交流都有障碍，但是烧饼也不甘示弱展示自己的文采，经常在微博文艺一把，去老婆毕业学校的街头走一走，简直是变相的给大家塞了一把狗粮。其实吐槽归吐槽，从烧饼多年的幸福生活就可以看出，爱情与学历颜值都没关系，是两颗心的相互感应。

德云社烧饼二胎喜得贵子！老婆胡郑昕长得很漂亮，还是位海归学霸

如今的烧饼再次成为奶爸，虽然被大家催促拼三胎，但是现在烧饼一家四口的幸福也是溢满了屏幕。

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