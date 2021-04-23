今天，赵丽颖和冯绍峰上热搜了，让人感到意外的是赵丽颖和冯绍峰登顶微博热搜是因为他们离婚了。赵丽颖工作室方便宣布赵丽颖和冯绍峰决定和平分手，结束婚姻关系。赵丽颖和冯绍峰结婚还不到3年，他们为何离婚呢？

冯绍峰比赵丽颖大9岁，他们在热播剧《知否知否应是绿肥红瘦》中演过夫妻，他们曾被曝是因戏生情的。2018年的时候，他们跳过官宣恋情的环节，直接官宣婚讯，一度造成微博瘫痪。赵丽颖和冯绍峰的儿子是在2019年出生的，赵丽颖的爱子也才2岁。

转眼恩爱已成往事。冯绍峰发微博说日子很长，过去很好，愿未来更好，他还艾特了赵丽颖。又一对明星夫妻离婚，一些网友有些伤感，没等到冯绍峰和赵丽颖补办婚礼，倒是等来了婚变的消息。怎么突然就离了呢？

赵丽颖工作室在声明中说赵丽颖和冯绍峰因工作结缘，决定离婚跟聚少离多有关，两人将共同抚养孩子长大。早前，赵丽颖和冯绍峰也曾被传过疑似婚变，网上有关于冯绍峰疑似出轨女网红，赵丽颖疑似被家暴方面的报道。

赵丽颖还曾被曝疑似产后抑郁。赵丽颖产后不到半年就迅速复出了，接拍电视剧，接商务活动。显然女方的事业心还是比较重的，还是想拼事业。官宣在一起的时候，还曾有网友吐槽赵丽颖和冯绍峰是女强男弱。

女强男弱的婚姻中，女方在家庭中处于支配地位，男方普遍缺乏安全感，而且活得很憋屈。赵丽颖嫁给冯绍峰的时候，很多网友就认为冯绍峰配不上赵丽颖，不看好他们。他们结婚的时候，没有举办婚礼，也让网友对他们的婚姻产生了担忧。

冯绍峰在和赵丽颖结婚前，和倪妮等女星相恋过，还有一些花边绯闻。当时很多赵丽颖的粉丝是不放心他的。今年2月，赵丽颖冯绍峰夫妇同游三亚。4月，还有网友偶遇冯绍峰赵丽颖餐厅吃饭。但是，他们今年在微博上就没什么互动，这样看来他们的感情可能早就变淡了。事业心太强，时间和精力就没办法放到家庭婚姻中去，聚少离多，感情变淡就是必然了。

很多网友表示心疼孩子，希望他们的孩子能健康快乐的长大。同时也希望两人各自安好！不过从网上曝光的近照来看，冯绍峰可以说是暴瘦，穿着短袖露出惨白瘦弱的手臂，手背上的青筋清晰可见。他的状态也是非常让网友担心，希望他早日走出离婚的阴霾。



