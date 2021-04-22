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郑爽再次迎来好消息！社交平台演员身份认证恢复，复出为时不远？

(2021-04-22 17:08:17)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

2021年年初娱乐圈最大的瓜之一应该就是郑爽代孕弃养事件了。自从事件被爆出之后郑爽可以说是名誉扫地，网上一片骂声不说，她也很快被划为了劣迹艺人，最后不得不退出娱乐圈。

郑爽再次迎来好消息！社交平台演员身份认证恢复，复出为时不远？

因为被划为了劣迹艺人，郑爽根本无法在娱乐圈待下去，但是最近有消息传出，郑爽社交平台上演员的身份已经恢复了，难道这是意味着郑爽可以复出了吗？要知道在郑爽代孕事件爆出之后，社交平台上的演员身份认证就被撤销了，没想到竟然还能恢复。

郑爽再次迎来好消息！社交平台演员身份认证恢复，复出为时不远？

最近这段时间，郑爽的名声的确是恢复了不少，黑料也开始慢慢被洗白。之前关于郑爽与张恒之间因为2000万元的官司有了判决，郑爽胜诉，张恒需要归还2000万元给郑爽。而前一段时间关于两个人代孕所生的一双儿女抚养权的官司也在美国开庭审理。

郑爽再次迎来好消息！社交平台演员身份认证恢复，复出为时不远？

经过一轮轮的审理，加上各种消息的爆料，网友们越发觉得张恒是渣男，反而开始同情郑爽，认为她也是受害者。不少网友认为张恒之所以争夺抚养权是想要从郑爽那边获得巨额抚养费，继续做软饭男。或许也是因为郑爽慢慢的在洗白，所以演员身份认证便恢复了吧。

郑爽再次迎来好消息！社交平台演员身份认证恢复，复出为时不远？

但是如今的娱乐圈对于劣迹艺人的封杀可是非常严格的，明星出个轨都能多年不被大众原谅，郑爽代孕是根本不被法律与道德允许的，难道就能轻易被大众所原谅？

郑爽再次迎来好消息！社交平台演员身份认证恢复，复出为时不远？

不得不说郑爽的真爱粉儿们特别给力，一心想要造势让郑爽回归。但即便是弃养不是真的，但是代孕却是实打实的，无论郑爽怎么努力，这一条是她永远无法洗白的。背着这样的劣迹，郑爽想要重回娱乐圈继续拍戏，做大明星，跟从前一样成为万千粉丝心目中的偶像，恐怕不太现实。

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