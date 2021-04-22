李小璐和贾乃亮当时的离婚风波沸沸扬扬， 曾经好长一段时间占据了微博热搜榜，说起这件事情的起因，还是李小璐和Pgone经典的“做头发”事件，2017年年末，贾乃亮开了直播，明星夫妻自然是备受关注，大家一直在问贾乃亮嫂子去哪里了，贾乃亮回复是“做头发”，事情本该就此结束。

没想到卓伟出马了，卓伟爆出了李小璐和Pgone一起出门聚餐，并且两人最后一起回了同一个酒店，这就让大家坐不住了，虽然当事人并不承认两个人的关系，李小璐当时的“闺蜜”马苏也给贾乃亮发消息证明，但是依旧是受到了舆论风波的影响，李小璐和贾乃亮最终离婚。

最近，又有记者拍到了李小璐和贾乃亮共同现身影视公司的照片，只见两人再次合体，不由得让网友猜测，这是在离婚风波之后，两个人冰释前嫌吗？难道是贾乃亮就此选择了原谅，两人决定重归于好。也有网友猜测，此番操作之后，李小璐可能会复出。

其实之前就有过多次传言两人已经复合了，不少网友发现，李小璐的抖音中经常会出现一个男子的身影，而网友纷纷猜测此人可能就是贾乃亮。在杜江和霍思燕出门去海边冲浪的时候发了一条视频，视频中出现了很像贾乃亮声音的笑声，结果李小璐就发出了和女儿甜馨去海边玩耍的照片。

这些种种巧合，都很可能是一家三口一起出游。其实贾乃亮和李小璐的事件已经过去了将近三年半的时间。在这之后，李小璐的演艺事业受到了相当大的影响，不仅之前拍的剧无法播出，而且后来工作几乎全部停了，现在都李小璐也只是偶尔拍拍视频，谁能想到她曾经是年纪最小的金马影后。

虽然在这段感情中，大家都很心疼贾乃亮，但是贾乃亮对李小璐一直都情有独钟，就两人合体现身影视公司来看，和难怪网友猜测贾乃亮为爱帮助李小璐复出了。