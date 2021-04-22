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盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

(2021-04-22 12:04:26)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，电视剧《小舍得》可以说播的如火如荼，除了剧情吸引人之外，参演这部剧的演员演技也是加分项，不少演员的演技很受观众们认可。那么小舍得这部剧中究竟有哪些演员演技获赞呢？一起来盘点一下吧。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

1、张国立

张国立在《小舍得》这部剧中扮演的南建龙是一个并不怎么受欢迎的角色，他将这个人物身上正反两面都拿捏的很好，有时候很讨厌，有时候又很可怜。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

2、朱茵

演员朱茵也是一位老戏骨，剧中扮演南建龙的前妻、南俪的妈妈，生活优雅得体的“长公主”，她的出现自带气场，台词功底稳健，节奏也不错，塑造的人物也十分生动。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

3、吴玉芳

吴玉芳扮演的蔡菊英可是剧中极为关键的一个人物，吴玉芳将这个“老绿茶”演绎的十分到位。明明十分人厌，却总是装出一副柔弱可怜的样子，让人恨得牙痒痒。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

4、蒋欣

蒋欣的演技一直是青年演员中很不错的一位。还没有做过母亲的蒋欣竟然将一个焦虑的妈妈演绎的淋漓尽致，还真是难得。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

5、宋佳

宋佳在《小舍得》中扮演的是一位优雅大气的妈妈，有文化，有素养，对待孩子与老人都十分的有耐心，大家闺秀的感觉演绎的很到位。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

6、吴越

吴越的演技也是很不错的，她在这部中扮演的李副区长，看着温柔，说话语气平淡，但极其有气场，几句话便让人无话可说。吴越这外柔内刚的度把握的还是很不错的。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

7、佟大为

佟大为的演技也是很不错的，平时也经常跟很多大导演合作，只是这部剧将大部分视角转到母亲与孩子那边，使得很多人忽略了佟大为扮演的男性角色。

盘点《小舍得》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

8、李佳航

与佟大为在剧中遭遇有所类似的还有李佳航，他在剧中扮演的时候一个佛系的爸爸，没有妻子那样的焦虑，存在感不是很强，演技也容易被忽略。其实他的演技也是很不错的。

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