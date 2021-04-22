有些妹子似乎比较容易遇到渣男，这些妹子被指拥有吸渣体质。渣男有可能会把人伤到体无完肤。希望每个妹子都能珍爱生命，远离渣男。娱乐圈中被渣男伤害的女星也不在少数，有的女星甚至因为情伤自杀了。粉丝们都希望自家爱豆能够遇到良人，而不是在垃圾堆里找男人。下面我们来盘点一下被吐槽在垃圾堆里找男友的八大女星，看看都有谁？

1、马思纯

马思纯和张哲轩被曝深夜牵手回家后，他们的绯闻恋情上了热搜。张哲轩的过往也被扒了，他被曝疑似学历造假，疑似有暴力倾向，长相一般却自恋，不尊重女性等等。很多网友吐槽马思纯眼光不行，在垃圾堆里找男人。许多网友担心马思纯会受伤，喊话让她快跑。马思纯在《吐槽大会》上都自嘲自己是卑微恋爱脑。

2、古力娜扎

大家都说分手见人品，但是有的女星却在分手后被前任打扰了，古力娜扎就是如此。古力娜扎先后被三位前任曝出亲密照，很多网友都说古力娜扎太惨了。因此有网友吐槽古力娜扎虽然貌美如花，但之前看男人的眼光却不行。

3、陈乔恩

陈乔恩上综艺节目《女儿们的恋爱2》收获了爱情，她在2019年底官宣了和艾伦的姐弟恋。但是陈乔恩官宣恋情后，很多粉丝不淡定了。一些粉丝觉得艾伦像是容易出轨的男人。网友还曾扒出艾伦在社交账号关注一些辣妹。艾伦的富二代身份也被质疑。虽然被一些网友吐槽是从垃圾堆里找男友，但是陈乔恩却被曝疑似要和艾伦结婚。

4、王心凌

80后女星王心凌至今还未婚。王心凌也曾遇人不淑，被前男友爆猛料。从范植伟，到欧定兴再到姚元浩，王心凌被前任多次伤害，清纯玉女形象坍塌了。网上有很多网友吐槽王心凌看人眼光不行，老是从垃圾堆找男人。

5、黄奕

黄奕经历过两次失败的婚姻，黄奕本来挺红的，婚姻成了她事业和人生的转折点。黄奕被第二任前夫黄毅清泼了不少脏水。黄奕自嘲自己看男人眼光不好，感情是自己的软肋。也难怪有网友吐槽黄奕是从垃圾堆里找男人了。

6、阿娇

众所周知，女星阿娇情路坎坷。阿娇是缺乏安全感的女人，赖弘国终究没能给她幸福。起初阿娇和赖弘国的恋情被曝出来的时候，赖弘国就被扒过，他离过婚，被指疑似是花心男。网上有不少关于阿娇在垃圾堆里找男友方面的报道。

7、柳岩

柳岩在节目中讲过自己被甩的经历，当时柳岩还在节目中落泪了。性感女神柳岩都被分手了，很多网友觉得她太惨了。也有网友吐槽柳岩选男友眼光不行，她也是娱乐圈中从垃圾堆里选男友的女星。

8、张雨绮

张雨绮也是离过两次婚，第一任前夫王安全曾被曝出轨，张雨绮也曾自嘲自己看男人的眼光不行。张雨绮被曝疑似和李柄熹在谈姐弟恋，很多网友觉得她的眼光变好了，毕竟之前张雨绮也曾被嘲在垃圾堆里找男人。