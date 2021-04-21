郑爽被曝和张恒不仅仅是分手，而且离婚的事情曾引发热议。如今郑爽还在国外和张恒打官司。近日，又一位女星被曝不仅仅是分手，而是离婚了，她就是许玮甯。36岁的许玮甯被曝不是情变那么简单，而是离婚了。

近日，许玮甯在受访时表示自己目前单身。但据媒体报道，许玮甯和摄影师刘又年不是简单的分手，而是离婚了。刘又年长得挺帅的，他比许玮甯大2岁。许玮甯是在2017年的时候认爱刘又年的。据报道，爆料许玮甯离婚的人是她的朋友。

许玮甯被曝两年前就已经隐婚嫁给了刘又年。媒体就是否离婚的事情求证许玮甯的经纪人，但她的经纪人却没有正面回应是否是离婚，而是说谢谢大家关心，许玮甯在专注工作，不想过多回应艺人感情问题。

80后女星许玮甯有颜值，也有身材。她曾凭借电影《红衣小女孩2》入围金马奖最佳女配角奖。许玮甯是女星林心如的闺蜜。网上有报道称许玮甯和刘又年情变疑似跟两年分居有关，疑似因聚少离多导致感情变淡。

媒体还拍到了许玮甯不回爱巢，而是返回娘家的照片。许玮甯被曝去年就离婚了。许玮甯又恢复单身，多数网友替她感到惋惜，觉得她情路坎坷。许玮甯和阮经天的旧情也再度被提及，许玮甯曾和阮经天交往8年。

很多人都曾以为许玮甯和阮经天会修成正果，但男方却多次被曝疑似劈腿。一个女孩子能有多少个8年可以消耗呢？跟刘又年在一起4年又被曝离婚了，两段感情占据了许玮甯那么多的时光，难怪许多网友表示心疼她了。不过余生还很长，姐姐继续向前走吧！