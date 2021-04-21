糖水燕窝事件后，辛巴在直播间消失了近100天。上个月17日，辛巴高调复出，重返直播间开启带货模式。从辛巴复出的第一场直播来看，辛巴还是有带货能力的。不过人红是非多，辛巴复出后，他身上的槽点也不少。

从被吐槽复出就玩套路，到被吐槽直播封路，然后疑似宣布退网，再到被徒弟安若溪告上法庭，辛巴复播后，网上关于他的负面报道真是不少呢。近日，带货主播红人辛巴又被曝疑似有家暴倾向。

4月20日的时候，辛巴在直播中踢老婆的一段视频在网上引发热议。视频中，辛巴连踢老婆5脚，他还对老婆说出了“你穿的是啥”、“故意给我整事是吧？”这样的话语。很多网友觉得辛巴说这些话的口气给人感觉不够尊重老婆。

直播的时候，辛巴还撂倒了老婆初瑞雪，甚至还疑似掐女方的脖子。这个过程中，辛巴问初瑞雪，谁是家里的老大？初瑞雪说辛巴是，辛巴这才把女方扶了起来。相较于平时的秀恩爱，辛巴的这波操作可以说是让人感觉很迷惑。

整个过程中，初瑞雪一直保持微笑，但很多网友表示心疼她。辛巴不是第一次做出这样的出格举动了，他有一次在直播的时候，扇了初瑞雪一巴掌，当时很多网友都觉得挺不可思议的。辛巴这是开玩笑吗？但是众目睽睽之下，开这样的玩笑真的合适吗？

辛巴毕竟是公众人物，很多网友担心他做出的踢老婆这样的举动会起到不好的示范作用。辛巴在直播间就敢这样对老婆，那他私底下会不会更加变本加厉呢？辛巴的爸爸曾说他觉得打孩子可以让孩子变优秀。父亲这样把孩子往死里打的教育理念会不会影响了辛巴的价值观和行为呢？

不过也有网友觉得事情没那么严重，可能也就是辛巴夫妇日常的打闹和玩笑。还有网友吐槽辛巴可能是为了博眼球，因此有网友调侃说辛巴为了流量真的是拼了，在直播间踢打老婆。你怎么看呢？