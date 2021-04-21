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盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

(2021-04-21 09:09:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈是一个靠脸吃饭的地方，尤其是女明星们，拥有一张高颜值的脸蛋可以说是非常重要的。但有些女明星因为各种原因导致自己的颜值崩塌的太快，实在是让人惋惜，那么这样的女明星都有谁呢？我们一起来盘点一下吧。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

1、娄艺潇

娄艺潇出演《爱情公寓》第一季的时候还不到二十岁，那是她颜值的巅峰时期，的确是非常漂亮，脸部非常自然。而近期出现的娄艺潇脸崩的特别厉害，甚至有人用发面馒头来形容她，太可惜了。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

2、李金铭

在《爱情公寓》第一季中，扮演陈美嘉的李金铭也是非常漂亮可爱的女孩，可近几年她的脸也崩的厉害，总给人一种玻尿酸填充过多的感觉，真的没有以前漂亮了。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

3、迪丽热巴

迪丽热巴是新疆美女，自带异域风情美的十分有特色的。但是她却经常出现脸崩的事情，都说迪丽热巴是拼命三娘。拼命的工作没有时间休息是她脸崩的重要原因。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

4、杨幂

迪丽热巴的老板杨幂也经常被人拍到脸崩的照片，面部经常出现凹陷的杨幂与平时美美的杨幂相差甚远，不知道是不是因为工作太拼了。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

5、张檬

曾经的张檬清纯、漂亮妥妥的偶像剧女主，没想到她却执着于整容，最后因为整容失败而脸崩，如今的她也是非常后悔。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

6、舒畅

舒畅从前的颜值也是很不错的，后来据说也是因为整容而导致年纪轻轻脸就崩了，看来这玻尿酸真的不能随便往脸上填充呀。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

7、马思纯

马思纯的颜值一般来说是跟着身材走的，近期，马思纯又胖了很多，颜值也瞬间崩掉了。原本的文艺小清新气质也没有了，真是一胖毁所有呀。

盘点娱乐圈颜值崩塌太快的八大女星，谁最让人惋惜？

8、薛佳凝

薛佳凝的娃娃脸其实是非常减龄了，但是近两年在综艺节目中看到的她总是脸部干瘪凹陷，颜值真的是下降的厉害，没有了从前的灵气。

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