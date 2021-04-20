如今的影视剧中，有一个现象让很多人受不了，那就是女演员装嫩，明明都是30多岁甚至40多岁的女演员了，非要强行装嫩出演20岁的少女角色。前一段时间的《我就是演员》这档综艺节目中，作为导师的郝蕾就曾经公开吐槽这种现象，她声称：什么年纪就要演什么年纪的戏，不能说40多岁了还要演一个少女。

没想到近日，郝蕾主演的新剧上映之后便疯狂打脸了，郝蕾在主演的新戏《东四牌楼东》中出演了一个未出阁的少女角色。此时的郝蕾已经42岁了，出演一个二十岁左右的少女难道不是强行扮嫩吗？综艺节目中才说过女演员不要扮嫩，转身自己就演了少女，打脸也来的太快了一些吧。

《东四牌楼东》中郝蕾扮演的格格身材臃肿，少女感全无，看上去十分的油腻。很多网友吐槽既然要演少女，郝蕾就不能减减肥吗？人家章子怡、刘涛等人扮少女至少身材上还过得去吧。

如果说十几二十年前的郝蕾扮演这个角色的话那是一点问题都没有的，因为她也曾经是颜值超高的美女演员。很多年前有一部叫做《少年天子》的戏让郝蕾大火。当时年轻的郝蕾出演了剧中皇后这个角色，当时的她堪称是颜值巅峰。也因为这部剧她跟当时出演男主角的邓超成为了恋人。

后来这段恋情没能走到最后，分手之后邓超与孙俪恋爱结婚，如今生活依旧幸福恩爱。而郝蕾却历经两次失败的婚姻，独自一个人带着两个儿子生活。

好在郝蕾的演技很棒，对于生活也充满了信心与热爱，所以一直活跃在影视圈，做着自己喜欢的事业。她也不太在意旁人的眼光，获得很独立，很潇洒。