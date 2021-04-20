关晓彤又上热搜了，她这次为何上热搜呢？主要原因在于她没有发微博男友鹿晗庆生，从昨晚开始，很多网友就在线等她发文为鹿晗庆生了，可是她一直没发。据报道，关晓彤甚至没上线。这可是关晓彤和鹿晗官宣恋情后，关晓彤第一次没卡点为鹿晗庆生。

鹿晗迎来了他的31岁生日，好友陈赫和邓超都发文为他庆生，陈赫和邓超也因此上了热搜。等关晓彤发文的网友很多，鹿晗在零点过后也发文为自己庆生了，关晓彤这次为何不发文为鹿晗庆生了？她和鹿晗怎么了？

网上又有传言称鹿晗和关晓彤疑似分手了。网友们有不同的猜测。去年的时候，关晓彤和鹿晗这对就曾被曝疑似分手了，这事也上过热搜。关晓彤和鹿晗也的确是许久没有公开秀恩爱了。过去关晓彤为鹿晗庆生可是很甜的啊！

关晓彤是综艺节目《王牌对王牌》的常驻嘉宾，之前景甜上这档节目的时候，在关晓彤面前cue过鹿晗，细心的网友回看后发现这个片段已经被删了。鹿晗新歌《风吹过》的歌词也被指疑似意有所指，新歌中有“每个站点都有人离开，直到忘记拥有过什么”这样的歌词。

很多网友称鹿晗和关晓彤这对为“一鹿彤行”cp，从公开恋情掉粉到被网友们喜爱，许多网友表示还是希望看到他们在一起的。很有网友熬夜等关晓彤发祝福，但却没等来想看到的结果。有网友表示担心，有网友则有些失落。

鹿晗和关晓彤这对真的分手了吗？有网友觉得不一定。关晓彤4月17日发的微博中，她穿的绿色上衣疑似就是鹿晗潮牌的。两人还被扒疑似戴了情侣手环。这些小细节被指证明他们的感情还是稳固的。

还有网友觉得可能鹿晗和关晓彤不想那么高调。从去年被传分手，到如今再被传疑似感情生变，鹿晗和关晓彤都没有正面回应过分手传言。到底分没分？吃瓜要谨慎，还是要以两位当事人的表态为准。