女星宋佳是壹心娱乐的艺人，她演过《闯关东》、《悬崖》等影视剧。宋佳获得过白玉兰奖最佳女主角奖等奖项。近段时间以来，宋佳凭借《小舍得》这部剧受到了更多关注，她在这部剧中演两个孩子的妈，而戏外40岁的宋佳还未婚。下面就来盘点与宋佳组过CP的八大男星，看看谁最般配？

1、佟大为

这次在《小舍得》中跟宋佳组cp的是男星佟大为。宋佳和佟大为在这部剧中演夫妻给人感觉很自然，剧中他们有两个孩子。而戏外42岁的佟大为跟老婆关悦已经结婚13年了，佟大为夫妇有三个孩子。

2、袁弘

袁弘头婚娶了离过婚的女星张歆艺，不过袁弘和二姐张歆艺是真的很甜呢。袁弘和宋佳在《生活像阳光一样灿烂》这部剧中演过夫妻。宋佳在这部剧中演高级人力资源师白灿烂。感觉袁弘和宋佳也很有cp感。

3、陈思诚

陈思诚和宋佳在《小儿难养》这部剧中演过夫妻，舅舅王耀庆也有参演这部剧。戏外陈思诚娶了佟丽娅，而近几年宋佳却没有公开承认的恋情，她疑似是单身来着。感觉宋佳的气质挺适合演职场女性的。

4、朱亚文

朱亚文和宋佳合演过《闯关东》等影视剧，很多网友喜欢看到他们组cp。朱亚文和宋佳配合默契。戏外朱亚文也已经成家了，他的老婆沈佳妮颜值挺高的。

5、于小伟

于小伟是女星高圆圆的前任，《流金岁月》中的李一梵就是他演的。于小伟和宋佳合演过《大女当婚》，于小伟很有男人味，他和宋佳组cp给人感觉挺般配的。戏外于小伟娶了一位圈外人。

6、耿乐

70后男演员耿乐是柯蓝的前任，他和宋佳合演过《跟我的前妻谈恋爱》。耿乐和宋佳在这部剧中演了一对破镜重圆的夫妻，宋佳在这部剧中演晚报记者。那时的宋佳给人感觉好清纯啊！

7、包贝尔

包贝尔和宋佳合演过电影《陆垚知马俐》，这部电影的导演是文章。包贝尔和宋佳在这部电影中的cp被称为初恋cp。这部剧电影挺搞笑的。戏外包贝尔也已经是人夫了，他的女儿饺子很可爱。

8、黄磊

黄磊和海清合演过《小欢喜》和《小别离》，他和宋佳合演过《嘿，老头！》，并在这部剧中组过cp。戏外黄磊也已经结婚多年了，他和爱妻孙莉是娱乐圈有名的模范夫妻。戏外宋佳和黄磊的关系挺好的，黄磊甚至调侃说宋佳是纯爷们。