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项思醒爸爸说女儿有抑郁症，状况非常不好，网友为何却不淡定了？

(2021-04-20 09:46:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，网红项思醒劈腿事件闹得沸沸扬扬，在互联网的各个平台上引起了热烈的讨论，最初的原因还是因为项思醒和他的65页PPT，大家起初只是以为项思醒只是单纯的脚踏两只船，结果没想到竟然同时交往了五个男人，这件事情就让很多人震惊不已，大家纷纷感慨项思醒到底是什么样的三观，能够做出这样的事情。

项思醒爸爸说女儿有抑郁症，状况非常不好，网友为何却不淡定了？

在事情发生之后，项思醒的家人首次作出了回应，她爸爸声称他们之前没有做出发声，只是因为想要暂时选择沉默，他表示这件事情与网上的各种声音给女儿带来了巨大的影响，因为女儿患有抑郁症，抑郁症在很多明星与网红身上并不少见，但是这次项思醒的家人拿抑郁症出来背锅，网友却不买账了。

项思醒爸爸说女儿有抑郁症，状况非常不好，网友为何却不淡定了？

网友不禁对她父亲的说法提出质疑：是抑郁症让她做出的这些事情吗？这个年头好像一旦出什么事情，就会立马拿抑郁症出来博取同情。有五个男朋友这样的事情与抑郁症好像没有什么必然的联系，甚至更有网友出来抖包袱，这五个男朋友难不成都是她的病友吗？

项思醒爸爸说女儿有抑郁症，状况非常不好，网友为何却不淡定了？

好笑之余，也是对项思醒三观的一种怀疑，劈腿、出轨这样的事情本来就是道德所不允许的，项思醒爸爸将事件归罪于张科峰，他曾经以为这个男人和女儿在一起非常放心，但是没有想到，因为张科峰却抖出了项思醒“海王”的事情，在他口中的女儿不谙世事，单纯无辜，是这场舆论风波的受害者。

项思醒爸爸说女儿有抑郁症，状况非常不好，网友为何却不淡定了？

父母爱孩子的心思大家完全可以理解，但是任何事情都一定有一个青红皂白，项思醒父亲的女儿上贼船言论实在是很难说服众人。甚至也有不少人觉得，如果没有张科峰的爆料，项思醒的其他四个男友可能还蒙在鼓里，爱情是有底线的幸福，但是项思醒却把底线踩在了脚底。

项思醒爸爸说女儿有抑郁症，状况非常不好，网友为何却不淡定了？

项思醒的爸爸把抑郁症拿出来，想要将这项风波平息下来，结果网友却不淡定了，网友虽然爱吃瓜，但一定是携带着三观在吃瓜，也难怪她家无论在做出什么声明，都很难让人信服了。

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