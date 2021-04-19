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CBA第一帅哥杨鸣被曝疑似出轨，到底是真是假？

(2021-04-19 17:10:44)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

早前，CBA辽宁队主教练杨鸣照片突然在社交平台火了起来，这让很多之前没有关注过体育的女生都开始了解CBA，了解杨鸣。

CBA第一帅哥杨鸣被曝疑似出轨，到底是真是假？

但是大家也感慨杨鸣有一个不足的地方，那就是“英年早婚”，到底什么样的女生才可以让杨鸣为她早早结婚！但是没想到宠妻人设还没多久，疑似出轨的新闻就已经出来了！

CBA第一帅哥杨鸣被曝疑似出轨，到底是真是假？

都说网友人均福尔摩斯，这是一点也不假！疑似杨鸣出轨像一个惊天大瓜一样砸向了众人，都说空口无凭，但是网友一定不会轻易指责，居然还有人扒出了铁证！甚至还有人表示自己是知情人士，据说被出轨的女生长相非常突出，甚至为了杨鸣多年没有结婚，这电视剧一样的情节，到底是真是假？

CBA第一帅哥杨鸣被曝疑似出轨，到底是真是假？

杨鸣现在是CBA的篮球教练，在2019年退役的时候，戏剧性的一幕发生了，据说“小三”与原配还打过照面。就在杨鸣退役的现场，老婆孩子一起出席，简直一副甜蜜恩爱的一家三口温馨画面，但是没想到后来网友扒出，传说中的出轨对象也在现场，这个女生当时丝毫没有露出马脚。

CBA第一帅哥杨鸣被曝疑似出轨，到底是真是假？

如果是一次的话可以称为巧合，但是如果两个人出席活动，或者是出现在同一个场合的时间重合过多，那么就不禁让人引起怀疑了！在2021年的情人节，这个女生在朋友圈发了一条，两个人胳膊系着红绳的照片，一副小情侣的模样，而杨鸣本人胳膊上经常系着一个红绳，真是细思极恐，难不成连情人节他们都一起过吗？

CBA第一帅哥杨鸣被曝疑似出轨，到底是真是假？

除了这些，还有各种铁证层出不穷。有一张杨鸣在车里的照片，可以清晰的看到座位上放着一个小黄鸭，而这个女生也曾经在这辆有小黄鸭的车里发过自拍，这个女生之前还发过一个男生搂着她的照片，虽然给男生打了码，但从衣服可以清晰的看出是杨鸣。

CBA第一帅哥杨鸣被曝疑似出轨，到底是真是假？

所以无论是体育明星还是娱乐明星，人设还是不要乱立，虽然这么多“铁证”摆在面前，但是正主杨鸣一直没有给出回应，所以到底是真是假还需要等待回应。

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