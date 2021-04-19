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盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

(2021-04-19 15:53:58)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近期，李易峰主演的军旅剧《号手就位》正在热播。这部剧尚未开播前就已经备受期待了，开播后可以说是不负众望，让人感觉很燃。穿上军服的李易峰真的很帅气呢。《号手就位》这部剧也不乏美女。下面我们来盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、张馨予

戏外女星张馨予可是一位军嫂，她的老公何捷就是一位军人。张馨予这次在《号手就位》中饰演女主角黄文。剧中黄文是一位军医。张馨予在这部剧中的造型给人感觉英气十足。张馨予的颜值真的是耐打呢。

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

2、邓莎

85后女星邓莎也有参演《号手就位》，她在剧中饰演周老师。近些年邓莎参演了《延禧攻略》、《新世界》等电视剧，她的状态也还是不错的。戏外邓莎也已经结婚生子了，她还带过儿子上综艺节目呢。

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

3、章若楠

章若楠可是一位元气美少女呀！她是一位95后，2017年才进入演艺圈。章若楠演过《你的婚礼》等影视剧，她在《号手就位》中饰演梁诺。近段时间以来，章若楠也凭借这部新剧受到了更多关注。

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

4、吕艳

女演员吕艳长相甜美，她是一位大连美女。吕艳这次在《号手就位》中饰演王甜。吕艳曾在胡一天主演的青春剧《致我们单纯的小美好》中饰演班长李薇。

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

5、朱凌雾

朱凌雾也是一位90后 ，她毕业于上海视觉艺术学院。朱凌雾演过《欢乐颂》、《琅琊榜之风起长林》等影视剧。朱凌雾在《号手就位》中饰演颜亦冰，剧中颜亦冰是一位卫生员。

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

6、王艺潇

王艺潇是一位新人演员，她是唐德影视公司的艺人。王艺潇演过《香山叶正红》等影视剧，她在《号手就位》中饰演钱磊。剧中钱磊是一位卫生员。

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

7、温峥嵘

温峥嵘跟女星海清是大学同学，不过她虽然有颜值也有演技，但是却一直没爆红。温峥嵘演过的影视剧可不少，比如《错爱一生》、《千山暮雪》等等。温峥嵘在《号手就位》中饰演李曼文。

盘点《号手就位》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

8、杜娟

杜娟是实力派女演员，她演过《太平轮》、《下一站别离》等影视剧。杜娟在《号手就位》中饰演左莉。剧中左莉是一位优秀的女军官。很多观众评论说一身军装的杜娟给人感觉英姿飒爽。

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