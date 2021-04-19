说起田园生活，在古代可能大家想到的是陶渊明，种豆南山下，草盛豆苗稀。这样的退隐江湖，乡村田园的景象是现在很多人所向往的理想状态，现在大家想到的却是李子柒。李子柒直播的田园生活让现在忙碌中的人们，感受到了无比的放松，这样的直播方式，让很多人看到了红利，其中就包括沈丹。

“武夷山乡愁沈丹”走红后，很多网友非常关心她的背景。有人说她本来是住在城市大别墅里的富婆老板，专门到农村拍视频。还有人认为沈丹是公司包装炒作出来的，有团队操作拍摄，她每天的日常都是在演戏。

沈丹只是一个离异的女人，一个人带着孩子，单亲妈妈的角色其实生活中并不少见，但是只有沈丹成为了网红，并且坐拥了千万财富，这让人们不禁讨论，为什么在千千万万个普通人中，只有沈丹能实现奇妙的蜕变？同样是日出而作，日落而息的生活，为什么沈丹就能与众不同？

其实沈丹能够从平凡人变成网红，其中一个很重要的原因就是抓住了现代人的心理。现在的城市化发展非常迅速，乡村好像离人们的生活已经渐渐的开始遥远，而沈丹巧妙地抓住了“乡愁”二字，他通过视频和直播的形式，将人们的乡愁带到了真实生活中，让人们看到了农村真正的样子。

沈丹巧妙的展现了普通农村好的一方面，普通农妇粗俗的行为巧妙的规避开了，而是展现出了优雅知性的一面，其实观看沈丹的作品会发现一个非常神奇的现象，她的作品在很多短视频平台的网红中并不算多，但是点赞量却超出了很多人。

能成为千万网红最重要的还是要有流量，在如今快节奏的生活中，各种搞笑与鬼畜的视频会让人短暂的放松下来，但是最后还是一场空，沈丹所展现出的田园生活却大不相同，在他的视频中可以看到她陪着孩子一起成长，参与到了孩子的童年。

她还会陪着父母慢慢的变老，父母与儿女作为人们生命中至亲的人，沈丹让很多人感受到了共情，这是无数人理想的生活，而沈丹却过成了真实，无论是故意而为的吸引流量模仿李子柒，还是真实的想展现自己的生活，沈丹确实在这个浮躁的社会中让人们感受到了与众不同。



