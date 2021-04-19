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黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

(2021-04-19 09:07:50)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

女明星们都想让自己变的精致无比，除了脸蛋、身材以外，连牙齿都不放过。为了让自己有一口漂亮的牙齿，不少女明星都去做了满口的烤瓷牙。但烤瓷牙带来的并不都是好处，很多女明星就因为满口烤瓷牙而被疯狂吐槽，这样的女明星都有谁呢？

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

1、黄小蕾

最近女演员黄小蕾就在综艺节目中自己吐槽自己的烤瓷牙，因为想啃秃头，没想到却因为烤瓷牙无法如愿以偿，黄小蕾这烤瓷牙别说她自己要吐槽，观众们也想吐槽。

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

2、刘涛

刘涛也是做了满口的烤瓷牙，据说价格贵的吓人，但是随之而来的麻烦也不少，她为了这口烤瓷牙隔三差五的就要跑牙科医院，还真是挺遭罪的。

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

3、赵薇

赵薇做了一口漂亮的烤瓷牙，但是带来的影响是不可磨灭的，很多人说赵薇说台词老是给人不清晰的感觉，这就是因为烤瓷牙造成的。

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

4、陈瑶

陈瑶属于那种精灵可爱类型的小女生，原本一口小牙很符合这种形象，没想到她做了一口又白又大的烤瓷牙，笑起来特别突兀，灵气瞬间消失。

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

5、迪丽热巴

迪丽热巴也做过烤瓷牙，每一次一张嘴说话，大白牙总给人一种特别假的感觉，有时候大白牙还特别的抢镜，对于整个颜值是有影响的。

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

6、古力娜扎

另外一位新疆女明星古力娜扎也做过烤瓷牙，牙齿又白又大，但是都不是很自然，笑起来格外的抢镜，真的不如真实的牙齿好看。

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

7、吴宣仪

吴宣仪做了烤瓷牙之后笑起来满嘴都是大白牙，之前一笑露牙龈的问题解决了，但是牙齿太大，闭上嘴巴都很难将牙齿收进去，真的不如之前自然的牙齿好看。

黄小蕾吐槽烤瓷牙！整成满口烤瓷牙的女星还有谁？

8、陈妍希

陈妍希圆圆的包子脸其实很减龄，但是配上做过的烤瓷牙之后真的是影响颜值，尤其是大笑起来，烤瓷牙太过抢镜了，颜值瞬间下降了好几个度。

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