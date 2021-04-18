演员们在拍戏的时候会遇到各种各样的角色，有的演员为了与角色更加贴近就要在身材上下功夫了。不少演员因为所要饰演的角色身材比较肥胖而不得不拼命的增肥。而增肥之后明星的形象与之前可是大相径庭，甚至有些辣眼睛，那么这样的明星都有谁呢？

1、郑恺

最近郑恺主演的电影超越放出了剧照，剧照中的郑恺胖了不少，连大肚腩都出来了。原来这是因为角色需要，郑恺只能拼命的吃东西，让自己肥胖起来。曾经帅气的小猎豹变得有些油腻腻的。真是令人吃惊。

2、任贤齐

任贤齐曾经因为要拍摄电影而增肥了几十斤，硬是将自己变成了一个大胖子。没想到电影还没有开拍，导演就出事了，电影也没有拍成，可惜任贤齐的这番努力了。

3、靳东

靳东在拍摄伪装者的时候导演认为他的形象与明楼这个角色有些差距，于是靳东开始增肥，胖了许多的靳东与角色更加相符。好在靳东身材高大，颜值也高，胖了十几斤之后颜值没有崩塌。

4、高鑫

高鑫是一个瘦高体型的演员，但是在拍摄琅琊榜时，导演嫌弃他的形象与油腻太子的形象相差太远。为了获得这次机会，高鑫拼命增肥。最后终于演出了一个中年发福油腻的太子形象。

5、胡杏儿

胡杏儿当初也因为角色的需要而拼命的增肥，硬是将青春靓丽的自己吃成了一个肥婆，这种敬业精神真的是难能可贵。

6、马思纯

马思纯在拍摄电视剧《加油，你是最棒的》时候，也是为了角色而增肥。但马思纯本身就是易胖体质，增肥之后很难瘦下来，直到现在她的身材还是胖胖的。

7、董思怡

明明拥有着高颜值与好身材，但是董思怡为了出演二十不惑中段家宝这个角色增肥了十几斤。不过董思怡胖起来还是很可爱的，尤其是肉肉的脸蛋很讨人喜欢。

8、蒋雯丽

蒋雯丽出演电影立春的时候，为了让自己与角色更加贴近，足足增肥了三十斤，让自己变成了一个普通人的形象，使得这部电影大获成功。