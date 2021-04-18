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盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

(2021-04-18 11:34:55)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

不少人都认为娱乐圈的明星们学历都不够高，其实娱乐圈不少明星都是学霸，他们都毕业于不错的大学院校，甚至有很多明星都是是理工科出身。下面我们就来盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

1、李健

李健是圈内极为有才华的男明星，身上有一股文艺气质。但这个文艺气质浓郁的男明星却是清华大学电子工程系毕业的高材生，理工男有如此文艺气质也真是难得。

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

2、苏有朋

苏有朋可以说是年少出名，但他却没有放弃自己的学业，而且他的学习成绩一直很棒。后来考入台湾大学机械工程系就读。完成学业之后继续在娱乐圈发展。

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

3、韩栋

韩栋可以说是半路出家的演员，他原本是中南大学土木工程专业的学生，毕业工作之后才转行来到演艺圈做了一名演员。

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

4、李治廷

李治廷是来自香港的明星，他也是娱乐圈的学霸之一，他毕业于英国伦敦帝国理工学院，而他所学的专业就是不少人为之头疼的物理系。毕业自后的李治廷没有从事相关专业的工作，而是来到了娱乐圈发展。

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

5、吴彦祖

吴彦祖不仅有一张迷倒万千少女的高颜值的脸，还有一个高智商的头脑，他可是毕业于美国俄勒冈州建筑系的高材生，妥妥的学霸男神。

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

6、曹格

曹格是一名歌手，也是奥克兰大学土木工程专业的毕业生，作为理科生却又生出文艺细胞，进入娱乐圈做歌手，曹格也真是不简单。

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

7、郭蔼明

当年的郭蔼明可是美国加州大学机械工程学的高材生，还在读书期间她参加了香港小姐的竞选，然后便顺利出道，顶着学霸的头衔成为了一名演员。

盘点毕业于大学理工科专业的八大明星，看看都有谁？

8、陈都灵

陈都灵现在是娱乐圈小花旦，但她曾经是南京航空航天大学的校花，而她所学的专业是飞行器制造与工程专业，也是来自于理工科专业的学生。

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