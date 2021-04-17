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辛巴又摊上事了！遭美女徒弟索赔超6700万，众叛亲离为时不远？

(2021-04-17 15:28:14)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

辛巴与徒弟反目的事情逐渐引起了很多人的关注，这次辛巴居然又摊上大事了，他的美女徒弟安若溪直接把辛巴告上了法庭！

辛巴又摊上事了！遭美女徒弟索赔超6700万，众叛亲离为时不远？

只见安若溪发了一条微博：我们坚信，资本不能左右一切，相信法律，期待广州法院会秉公裁判！如今的网络带货直播可谓是火的一踏糊涂，但是背后也有各种剪不断理还乱的麻烦事儿。

辛巴又摊上事了！遭美女徒弟索赔超6700万，众叛亲离为时不远？

 

如果说辛巴与安若溪大家还不是很熟悉，那么说起来网络直播就不会有人陌生了！随着互联网进入了融媒体的时代，网络直播带货成了网红谋生的途径，安若溪就是其中之一。安若溪自己表示，其实在2019年的时候是因为辛巴多次邀请她加入公司，在几番思考之后，一直到2020年她才做出了签约的决定。

辛巴又摊上事了！遭美女徒弟索赔超6700万，众叛亲离为时不远？

安若溪进入公司以后按照之前的约定开始直播带货。据不完全统计，她一年的时间内参加过23次直播，但是没想到辛巴公司却不履行约定了，从来没有给结过一次钱，并且在她的多次催促之下，公司才以其他名义给了他一小部分。这种情况长此以往下去，安若溪本人自然要依法维护自己的合法权益。

辛巴又摊上事了！遭美女徒弟索赔超6700万，众叛亲离为时不远？

在被美女徒弟起诉之后，很多人说辛巴这下做法是众叛亲离了，其实没有任何一个人会冒着反目成仇的风险，然后莫名其妙的去起诉自己的公司。

辛巴又摊上事了！遭美女徒弟索赔超6700万，众叛亲离为时不远？

正如安若溪所说，只有诚实的人，诚信的公司才能走得更远，而辛巴恰恰没有做到诚信这一点，如今辛巴被美女徒弟索赔6700万元，并不是突然的两人合作破裂，而是长期不履行约定之后一朝一夕的结果。

辛巴又摊上事了！遭美女徒弟索赔超6700万，众叛亲离为时不远？

俗话说人红是非多，当一个行业快速发展起来的时候，其中所存在的各种问题也就慢慢的暴露出来。不少人只看到了网络直播能够给双方带来的红利，但是没有想到其实网络直播与签约也存在很多不完善的问题，所以辛巴和美女徒弟的这件事情也告诉大家，网络直播也并不是一帆风顺的，签约需谨慎！

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