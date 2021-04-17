加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,192,549
  • 关注人气：209,307
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

(2021-04-17 13:26:00)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

随着现在国民素质的不断提高，普通人们的文化素养也在不断地增强，同时，网友对于娱乐圈明星的文化程度也开始有了要求，明星读错音，写错字都会被指出来，甚至还盘点出了娱乐圈十大“没文化”的明星，下面就一起来看看都有谁上榜！

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

1、任豪

之所以任豪能被很多网友吐槽，不仅仅是因为他每次以为自己很有文化的发言，而且主要是因为在很多大事面前任豪还在抖机灵，并且被网友批评之后，还丝毫不以为自己错误，还要努力的辩解一番，也难怪会排名第一！

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

2、朱一龙

朱一龙在《镇魂》之后大火，也成功成为了娱乐圈中可以分蛋糕的人，果然人红是非多，在一次采访中，朱一龙不小心将"纨绔子弟"念成了"挎挎子弟"，这段采访视频放出来之后，对朱一龙也造成了不小的影响。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

3、张智霖

关于成语的用法一直都需要非常谨慎，因为有些成语并不是它字面的意思，张智霖和袁咏仪在机场分开以后，居然写了分道扬镳四个字，差点闹出误会是两人要分手。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

4、刘诗诗

在85后小花中，大家对于刘诗诗的评价一直都很高，但是没想到诗诗之前也有口误的时候，她曾经一不小心把沮丧读成了且丧。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

5、孟美岐

流量明星经常活跃在网络上，本来就争议很大，莫名其妙选秀节目出道以后，粉丝的打投与控评一直都居高不下，但是没想到孟美岐本人给粉丝写寄语的时候把“魄力”写错成了“魏力”。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

6吴映洁

吴映洁在《明星大侦探》中收获了一批粉丝，相比于撒贝宁和何炅的高智商，吴映洁简直是傻白甜的代表，她甚至还将飞行（xing）经验读成了飞行（hang）经验，最后差点让撒贝宁崩溃。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

7、李湘

相比于演艺明星，大家对于主持人的要求可能会更高一些，主持人不仅是嘴皮子功夫，还有文化素养，但是李湘曾经把“棘手”读成了“辣手”，但是之后认真解释是因为自己太紧张了。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

8、金晨

金晨作为北舞校花，在娱乐圈的容貌自然是不可挑剔，但是美女也会写错字，在《女儿们的恋爱》中，金晨居然把“开朗”写成了“开郎”。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

9、杨幂

明星出席活动，自然是要做一定的功课，但如果对很多字的读音不熟悉，那么就会闹笑话了，杨幂也曾经把“莘莘学子”读成“辛辛学子”，网友希望大幂幂以后可以变美的同时也注意一下成语的发音。

盘点被吐槽“没文化”的十大明星，看看都有谁？

10、谢娜

关于谢娜的主持风格，一直都被很多人争议，不少人觉得现在的主持风格欢快，但又有人觉得谢娜没文化，有一次在主持节目的时候她把殚精竭虑的“殚”读成了“蝉”，不过幸亏及时纠正过来了。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇揭秘37岁美女演员徐百慧的演艺经历
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有