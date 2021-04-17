随着现在国民素质的不断提高，普通人们的文化素养也在不断地增强，同时，网友对于娱乐圈明星的文化程度也开始有了要求，明星读错音，写错字都会被指出来，甚至还盘点出了娱乐圈十大“没文化”的明星，下面就一起来看看都有谁上榜！

1、任豪

之所以任豪能被很多网友吐槽，不仅仅是因为他每次以为自己很有文化的发言，而且主要是因为在很多大事面前任豪还在抖机灵，并且被网友批评之后，还丝毫不以为自己错误，还要努力的辩解一番，也难怪会排名第一！

2、朱一龙

朱一龙在《镇魂》之后大火，也成功成为了娱乐圈中可以分蛋糕的人，果然人红是非多，在一次采访中，朱一龙不小心将"纨绔子弟"念成了"挎挎子弟"，这段采访视频放出来之后，对朱一龙也造成了不小的影响。

3、张智霖

关于成语的用法一直都需要非常谨慎，因为有些成语并不是它字面的意思，张智霖和袁咏仪在机场分开以后，居然写了分道扬镳四个字，差点闹出误会是两人要分手。

4、刘诗诗

在85后小花中，大家对于刘诗诗的评价一直都很高，但是没想到诗诗之前也有口误的时候，她曾经一不小心把沮丧读成了且丧。

5、孟美岐

流量明星经常活跃在网络上，本来就争议很大，莫名其妙选秀节目出道以后，粉丝的打投与控评一直都居高不下，但是没想到孟美岐本人给粉丝写寄语的时候把“魄力”写错成了“魏力”。

6、吴映洁

吴映洁在《明星大侦探》中收获了一批粉丝，相比于撒贝宁和何炅的高智商，吴映洁简直是傻白甜的代表，她甚至还将飞行（xing）经验读成了飞行（hang）经验，最后差点让撒贝宁崩溃。

7、李湘

相比于演艺明星，大家对于主持人的要求可能会更高一些，主持人不仅是嘴皮子功夫，还有文化素养，但是李湘曾经把“棘手”读成了“辣手”，但是之后认真解释是因为自己太紧张了。

8、金晨

金晨作为北舞校花，在娱乐圈的容貌自然是不可挑剔，但是美女也会写错字，在《女儿们的恋爱》中，金晨居然把“开朗”写成了“开郎”。

9、杨幂

明星出席活动，自然是要做一定的功课，但如果对很多字的读音不熟悉，那么就会闹笑话了，杨幂也曾经把“莘莘学子”读成“辛辛学子”，网友希望大幂幂以后可以变美的同时也注意一下成语的发音。

10、谢娜

关于谢娜的主持风格，一直都被很多人争议，不少人觉得现在的主持风格欢快，但又有人觉得谢娜没文化，有一次在主持节目的时候她把殚精竭虑的“殚”读成了“蝉”，不过幸亏及时纠正过来了。