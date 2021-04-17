由欧阳奋强导演的电视剧《金色索玛花》在播出以后受到了一致好评，观众在讨论剧情的同时，女演员徐百慧也被大众知晓。原来在电视剧中演技惊艳的她，脱离了剧中的扮相以后，长相非常有辨识度，在此之前好像很多人对她都没有什么印象，并且在很多知名的电视剧中，她也只是出演配角。

但是她参演过的每一个角色，都给观众留下了非常深刻的印象。无论是古装还是现代装，徐百卉的表演方式好像总能给观众留下很好的路人缘，这就让大家非常惊奇。演员李晟也曾经说过，路人缘是一个很奇妙的东西，与一个年代的审美有关，如果一个明星很巧长在了这个年代观众的审美点上，那么火的几率就会比较大。

徐百慧的路人缘确实不错，从她在《延禧攻略》中的表现就可以看出。其实在这部大火的古装剧中，她也仅仅出现了两集，应该是剧中领盒饭最快的一个角色了。别人都在认真宫斗的时候，她居然为了保护自己的小姐妹而身亡，这样经验不足却又有侠肝义胆的女性角色，徐百慧诠释出的淋漓尽致，也难怪在短时间也可以为观众留下很深的印象。

《芈月传》中同样也可以看到她的身影，不过这次不再是傻白甜的打酱油，她尝试了饰演反派古装角色孟昭氏。由于本人气场很足，把角色所要表现出的狡猾也诠释的非常细腻，并且演完《芈月传》之后，还顺利被提名了第二十八届中国电视金鹰奖最受欢迎女演员奖，由此可见这是观众对于一个演员的认可。

在所有的演员都在争演大女主戏的时候，徐百慧在娱乐圈中好像一直默默无闻，在很多电视剧中持续不断出演配角，但其实一个真正的演员所在意的并不是角色的大小，而是他们对于这个角色的理解程度。

其实可以看出，路人缘除了与这个艺人的长相有关，还与她诠释的角色有关，就如徐百慧一样，无论大小角色如果能够认真完成的话，路人缘看起来也不是一件很难的事情了。