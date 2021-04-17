护士是在影视剧中经常出现的角色，所以很多女明星都扮演过护士，而女明星本身的美貌与护士服的加持，的确可以让女明星们变得更有魅力。那么有哪些女明星都曾经在影视剧扮演过护士？谁的护士造型最美呢？

1、古力娜扎

最近，古力娜扎在新剧中的护士造型曝光异域风情的容貌搭配护士服显得楚楚动人，古力娜扎的颜值真的是能撑起各种造型。

2、海清

在电视剧《心术》中海清扮演的是一位护士长，整体造型给人一种干练不失温婉的感觉，海清也真的是非常适合护士造型。

3、杨紫

同样是在《心术》中扮演过护士的女演员还有杨紫，当时的杨紫年纪小，脸蛋肉乎乎的非常可爱，是一个非常阳光的护士，让人觉得很舒服。

4、高圆圆

高圆圆曾经在电影《宝贝计划》中扮演过护士这个角色，整体给人感觉很温柔很清纯，与高圆圆本身的气质很是符合，这也是高圆圆最美的影视剧角色之一。

5、张柏芝

张柏芝在电影《星语心愿》中扮演的护士角色堪称经典，当年，年轻的张柏芝真的是又美又清纯，难怪能成为那个时代诸多男生心目中的女神。

6、赵丽颖

赵丽颖在谍战剧《胭脂》中有过护士的造型，一身白衣的护士却举着枪，赵丽颖温婉的护士造型中透露的是特工的果敢与坚毅，符合剧中的人设。

7、周冬雨

在电影《动物世界》当中，周冬雨也曾经扮演过护士这样的角色，瘦瘦小小的身材穿上护士服看起来有种我见犹怜的感觉，造型还是很给力的。

8、林心如

在《情深深雨濛濛》当中，林心如扮演过战地护士，硝烟炮火当中，林心如扮演的护士依旧很美。不得不说年轻时期的林心如颜值真的很能打。

9、蓝盈莹

电视剧《外科风云》当中，蓝盈莹扮演的就是一位急诊室的护士，相比于其他护士的温柔而言，她扮演的护士雷厉风行却感觉与这身白色护士服更加相配。

10、蒋梦婕

蒋梦婕曾经在电视剧《爱要付出》当中扮演过护士，长相清纯的蒋梦婕穿上护士的制服，真的给人一种清爽、舒服的感觉，造型也真是挺美的。