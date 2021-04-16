最近，娱乐圈又有一位明星翻车了，他就是流量小生任豪，他在微博上发表的日本核废水处理观点可以说引发了网友们的愤怒与群嘲。原本乖乖道歉就好了，没想到任豪却在微博上接连翻车，首先是他删除了之前发表的言论，但是却表示微博不是本人意愿删除的，言外之意就是被公司或者团队工作人员逼着删掉的。

任豪这番言论更是引来了网友们的怒怼，甚至有人要求任豪滚出娱乐圈。或许是事情越闹越大，任豪终于站出来重新道歉。

在看了他微博之上发表的道歉文字之后，网友们都要笑喷了，整篇文字只有一个标点符号，网友们的一边看，一边给他断句。就算是小学生也不至于写出这种水平的文字吧，就这文化水平竟然还好意思说自己是“文艺工作者”。

紧接着任豪迎接的又是一波网友们的群嘲，而任豪的这次翻车其实也算是揭开了选秀艺人的遮羞布。很多选秀出身的流量明星文化素质的确是令人堪忧。当众出丑也不是什么新鲜事儿了。

这几年选秀节目可谓是火爆异常，很多男生女生通过选秀节目一夜走红，从此便成为粉丝众多的流量艺人。但不得不说这些参加选秀的艺人们年龄并不大，他们在应该上学学习文化知识的时候便做了练习生，整天练习唱歌跳舞，文化学习难免就落下了。

不少选秀出道的明星都在基本的文化常识上犯错误。王一博在某场直播中应主持人要求在板上写“到此一游”四个字，没想到写完“到”字之后，王一博就停住了，“此”字是让旁边的人帮忙写的，最后“游”字也写错了。这么简单的四个字，王一博忘了一个、写错一个。

在某个节目中，做游戏的时候，杨超越面对的题目是在一定时间内说出8个省份的简称。谁知道杨超越一开口就说“江苏省”，却不知道简称是什么。

早前，范丞丞发微博感谢支持他的人，很多人都在他的微博下面留言，积极地支持和鼓励他。但是也有少部分人指出他的这小段文字中就有很多病句。

吴宣仪在一次采访中，连乘法口诀都说错了。 当被问到8乘以7等于几时，她毫不犹豫地回答42，真的是让粉丝非常失望。

同样经常写错别字的还有孟美岐，她不但把“有魅力”写成了“有魏力”，还写错了金主爸爸的名字“纯甄”。

这些选秀出道的流量明星大部分粉丝都是学生，文化素质如此之低怎么能给孩子们做好偶像的榜样呢？更重要的是，明星们都是公众人物，一旦出现这种常识性的错误立刻就会引发群嘲对于自己的形象也是大打折扣，有时间的话，流量明星们还是多多学习吧。