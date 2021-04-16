明星的恋情一直都是很多网友非常关注的问题，沈月凭借《致我们单纯的小美好》出现在了很多观众的视野中，之后的沈月也拍了不少的青春偶像剧，例如翻拍经典偶像剧《流星花园》，沈月成功成为了电视剧的女主角，如今的沈月24岁，正是花一样的年纪，正在大家关心她的恋爱状况之际，有媒体记者拍到了沈月与一名神秘男子牵手出游的照片。

不少网友感慨这两个人出门的状况像极了小情侣，这名神秘男子也引起了很多人的好奇，网友福尔摩斯侦探的超能力再一次被激发了出来，经过一番求证以后，发现照片的男主角居然是《致我们单纯的小美好》中陆杨的扮演者孙宁，沈月当时在剧中扮演的是女主陈小希。

陈小希和陆杨在剧中完全是两条不相关的感情线，并且两个人在剧中还是好朋友，这就不禁让人猜想，原来继李佳航和李晟是尔康和小燕子的神奇夫妻之后，陈小希和陆杨在一起了吗？不过沈月的粉丝也表示，之前沈月和孙宁就是很好的朋友，两个人也经常一起出来约饭，这次一起玩耍也是情理之中。

沈月和孙宁在拍摄完《小美好》之后，由于都是青年演员，年纪相仿，两个人就建立了深厚的友谊，从拍摄的照片中可以看出沈月和孙宁的一起骑着摩托，并且沈月的后背上还背着一个滑板，孙宁还贴心的为沈月整理了帽子，一副小情侣既视感，网友感慨周围都冒着粉红色的泡泡。

大家对于沈月的这次疑似恋情之所以如此好奇，主要是因为沈月自从出道以来，除了在《小美好》热播期间，大家疯狂磕她和胡一天的CP之外，一直都没有传出过任何绯闻，可能沈月的资源和他的自身演技条件是大家热衷于讨论的点，但是恋情方面却似乎一直没有任何进展。

虽然关于明星谈恋爱的话题一直都没有一个确定的结论，但是这次沈月和孙宁的疑似恋情曝光，大家却是本着“嗑到了”的原则，并且感慨原来陈小希和陆杨原来还可能有感情线！