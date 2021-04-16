近日，曾宝仪接受了某节目的专访，身穿一件蓝色衬衫连衣裙，妆容精致，看起来状态不错，也看不出她已经48岁了。然而，保养得当的曾宝仪却总被港媒调侃是“宝姨”，暗指她一把年纪了还没把自己嫁出去，而且之前还在某节目中被人暗讽是赔钱货。其实她现在是有男友的，而且和男友已经在一起16年了，两个人之间的感情十分好却迟迟没有结婚。

说到曾宝仪，想必很多人都知道她是曾志伟的女儿，而她迟迟不结婚的原因，也许和她的父亲曾志伟有着一定的关系。

曾志伟这些年来的花边新闻可以说是不少，还经历了三段婚姻。第一次结婚是在他19岁的时候，他娶了曾宝仪的母亲王美华，然而却没有承担起自己的责任，还在两个女儿出生后继续自己的不作为，于是王美华决定和他离婚，婚姻只经历了三年。而曾宝仪和她的姐姐只能被送到爷爷奶奶那里长大，导致她从小就缺乏安全感，也因此对婚姻没有多大的信任感。

而曾宝仪的感情经历就简单了很多，在校园时候就和学长林明谦在一起了，然而这段感情也没有坚持很久，因为两人发展地方不同而分手。后来曾宝仪投身于娱乐圈里，成为了《超级星期天》的助理主持，正式走上了主持人的道路。

因为工作的原因，她认识了小S和黄子佼，而小S和黄子佼当时正在谈恋爱，而黄子佼因为经常送曾宝仪回家而被媒体说是劈腿，而这时黄子佼也出来澄清自己已经和小S分手了，之后黄子佼和曾宝仪两人在一起后，也频频被媒体吐槽得体无完肤，两人的事业也因此受到打击，于是曾宝仪也和黄子佼分手了。

后来曾宝仪又遇见了自己的初恋男友林明谦，两人又重新燃烧起了火花，也许因为年纪比较成熟了，两个人也十分珍惜对方，至今在一起已经16年了。而曾宝仪后面也和黄子佼以及小S“和解”，三个人的关系也不像之前那么尴尬。

其实像曾宝仪现在的状态也不错，有疼爱自己的男友，生活得低调简单，就算不结婚也没有什么关系，也许之后她会选择结婚，但是不管怎么说，这都是她对自己人生的决定。