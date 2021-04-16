娱乐圈有很多姐弟恋的恋情或者是婚姻都没有走到尽头，这让很多人对姐弟恋产生了质疑。其实在娱乐圈也有很多姐弟恋的夫妻婚姻十分的幸福，秀出来的幸福画面也让人很是羡慕。那么在娱乐圈中有哪些姐弟恋修成正果的夫妻过得很幸福呢？一起来盘点一下吧。

1、经超&小李琳

近日，演员经超在生日当天收获了来自妻子小李琳的生日祝福。小李琳比经超大六岁，但婚姻一直低调而幸福，从小李琳晒出的二人合照来看，简直是幸福感爆棚。

2、秦昊&伊能静

秦昊与伊能静这对姐弟恋夫妻可是娱乐圈最能秀恩爱的夫妻之一，微博上经常是二人秀恩爱的画面，幸福感都能溢出画面来。

3、修杰楷&贾静雯

贾静雯在离开前任之后嫁给了比自己小9岁的修杰楷，然后便过上了被宠爱的生活，如今的依旧被老公当做公主一样宠爱着，真是令人羡慕。

4、汪小菲&大S

当初大S与汪小菲姐弟恋闪婚根本不被人看好，但是二人结婚之后相濡以沫，生活甜蜜，还生下了一双儿女，他们曾经不被看好的婚姻过得令人艳羡不已。

5、杜江&霍思燕

杜江与霍思燕也是一对姐弟恋修成正果的夫妻，二人很喜欢秀恩爱，他们还有一个十分可爱懂事的儿子嗯哼，家庭生活十分美满。

6、张智霖&袁咏仪

当初袁咏仪与张智霖这对姐弟恋爱情长跑多年才修成正果。如今的张智霖将袁咏仪宠成了小女孩，不断的给老婆花钱买包包，哄老婆高兴，有这样的老公简直是太幸福了。

7、赵又廷&高圆圆

高圆圆虽然比赵又廷大5岁，但二人站在一起却是十分的登对。尤其是当赵又廷将高圆圆娶回家的时候，男生们都哭晕在厕所，因为女神结婚了。而结婚后的高圆圆很享受家庭生活，过得很幸福。

8、张杰&谢娜

当年张杰与谢娜的姐弟恋闹得沸沸扬扬，但是二人却依旧坚定的走进了婚姻殿堂，如今的二人正准备迎接他们的第三个宝宝，期待他们的好消息。