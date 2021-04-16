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盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

(2021-04-16 08:24:34)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

李一桐、许凯领衔主演的古装爱情轻喜剧《骊歌行》已经上线播出了。该剧通过男女主的爱情故事展开，生动演绎了大唐时代的市井、商贾、海盗、官场、宫闱、战场等场景。此外，剧中的女演员们堪称亮点，老中青搭配，各有各的美。 下面我们就来盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、李一桐

首先要说的自然是女主角傅柔的扮演者李一桐，李一桐精致的小脸非常适合古装扮相，这次在剧中的扮相也是很美，不知道凭借这部剧李一桐能不能大火。

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

2、蒋梦婕

蒋梦婕也是古装扮相非常好看的一位美女演员，近几年由她主演的电视剧并不多，大多数时间她都在出演配角，但每次出现都挺抢镜的，不知道这一次她扮演的孙灵淑会不会引发关注。

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

3、吴佳怡

吴佳怡是近年来势头很猛的当红小花，这次她在《骊歌行》中扮演的是歆楠公主，是个性格十分外向的角色。接下来由她主演的多部影视剧会陆续播出，不知道能不能一炮而红。

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

4、张楠

张楠是娱乐圈95后小花旦之一，进入娱乐圈后拍过不少影视剧，这次在《骊歌行》中出演傅音这个角色，是个很有灵气的女演员。

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

5、何瑞贤

何瑞贤在多部热门影视剧中演过配角，尤其是常在于正剧中出现。这次她又出现在《骊歌行》中扮演陆盈盈这个角色，期待她的表现。

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

6、刘敏

刘敏是主持人出身，颜值高的她后来选择进军影视圈，如今在影视圈也有名气。诸多影视剧中也常见她的身影，这次她饰演的是颜妃这个角色，很有挑战性。

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

7、潘迎紫

在《骊歌行》中又一位老牌美女不得不提，那就是潘迎紫，如今的她已经蜕变成老戏骨了，但当年的她可是美的不要不要的，一点都不逊色于现在的当红小花旦们。

盘点《骊歌行》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

8、苗圃

如今的苗圃也已经是实力派戏骨了，但曾经的她也很美，在《骊歌行》中出演皇后这个角色，多了几分端庄大气，更胜往昔。

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