最近电视剧《小舍得》正在热播，因为剧情和台词都非常贴切现实生活，演员也演得很自然，因此它的评分也很高。而且观众对两位女主和剧情的讨论就没断过，也让宋佳和蒋欣的热度更高了一些。在里面宋佳饰演的是南俪，她也把对孩子的那个态度拿捏得十分好，何况她现实还是个未婚女生呢，能在剧里有这样的表现也让观众们眼前一亮。

其实宋佳的演技可以说是相当不错，今天就来盘点一下她饰演过的八大经典角色，看看你最喜欢哪一个呢？

1、《闯关东》鲜儿

《闯关东》里面的鲜儿是一个充满争议性的角色，她在闯关东的时候做过童养媳，进过戏班子，还当过土匪。宋佳把鲜儿在不同时期的性格特点刻画得淋漓尽致，也让观众看到了她不一样的一面。

2、《悬崖》顾秋妍

小宋佳在这里面饰演的顾秋妍是一位莫斯科红军总部培养出来的发报员，剧里宋佳的表现也是相当不错，也凭借这部电视剧获得了白玉兰、金鹰奖等多个奖项。

3、《少帅》于凤至

宋佳在剧里刻画的是张学良的发妻于凤至，也因为这部剧，宋佳获得了“最美民国夫人”的称号。为了成全张学良和赵四，于凤至主动提出离婚，宋佳将这一凄美的人物形象表现出来，让人心疼又敬佩。

4、《四十九日·祭》玉墨

《四十九日·祭》中宋佳饰演的玉墨是秦淮河的头牌，同时也是一位爱国者。拍这部剧的时候，宋佳一天要哭几十场，而且杀青后因为拍戏太累，她还休息了八个月，可见她在剧场有多敬业。

5、《小儿难养》简宁

简宁本来是一位职场人士，后来因为自己孩子的降生，成了一名新手妈妈。在照顾孩子中，她渐渐成长。因为剧情比较新颖再加上宋佳的出色演绎，让这部剧也受到很多观众的喜欢。

6、《爷们儿》陈丽

这部剧还是张嘉译和宋佳一起合作的，在剧里，宋佳饰演的陈丽未婚先孕，张嘉译于是挺身而出娶了她，两人在相处中渐渐产生了爱情，还因此网友给起了一个“新神雕侠侣”的称号。

7、《嘿，老头》易爽

易爽这个角色可以说和宋佳本人的性格还是有点相似的，大大咧咧又很随性，在剧里，宋佳的表现也是相当突出，让人觉得她就是一个地道的北京大妞。

8、《盛装》陈开怡

这部职场剧里面，宋佳和袁咏仪的对手戏可以说是相当精彩，让人看了也直呼过瘾，不得不说宋佳的气质真的很适合演职场女强人。



