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《皇后刘黑胖》开机，李宏毅与辣目洋子组CP，为何全程黑脸？

(2021-04-15 11:53:21)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在偶像剧当中，帅哥美女搭档是标配，看上去真的是赏心悦目。但娱乐圈的女明星并非都是美女。而影视剧也需要根据角色设定来进行选角，所以有些影视剧中的角色就不能由美女演员来出演。

《皇后刘黑胖》开机，李宏毅与辣目洋子组CP，为何全程黑脸？

这不，最近有一部喜剧《皇后刘黑胖》开机，因为是一部古装轻喜剧，所以由自带喜感的辣目洋子来出演女主角。而男主角就是当红小生李宏毅。可就在这部剧的开机现场，观众们看到了比较尴尬的一幕。原本搭档的辣目洋子与李宏毅站在一起，李宏毅全程黑脸，站在一旁的辣目洋子一个人微笑着撑着全场，现场真的是很尴尬。

《皇后刘黑胖》开机，李宏毅与辣目洋子组CP，为何全程黑脸？

很多人都认为李宏毅是不满与辣目洋子搭档出演CP，所以全程黑脸，一点笑容都没有。要知道李宏毅作为当红小鲜肉搭档的都是赵露思等圈内的美女演员。没想到这次搭档的竟然是辣目洋子。

《皇后刘黑胖》开机，李宏毅与辣目洋子组CP，为何全程黑脸？

辣目洋子的确不是圈内的大美女，但是她性格活泼，情商很高也很讨人喜欢，近几年在娱乐圈的名气也越来越大，与她搭戏的帅哥也并不少。跟这样的女孩搭档李宏毅至于黑脸吗？

《皇后刘黑胖》开机，李宏毅与辣目洋子组CP，为何全程黑脸？

不也有网友认为就算是觉得辣目洋子颜值不高，在那么多人的开机现场，李宏毅再怎么不满意也不应该全程黑脸，演员的职业素养还是要有的。作为演员要跟各种路线的演员打交道，每一个演员都需要被尊重，如果觉得女主角的扮演者自己不满意，那就干脆不拍，既然答应来拍了，就应该互相配合才好。

《皇后刘黑胖》开机，李宏毅与辣目洋子组CP，为何全程黑脸？

网友们纷纷心疼辣目洋子，都觉得李宏毅做的有些不妥，希望二人能在接下来的合作中好好配合，将这部《皇后刘黑胖》拍好，给观众们奉献一部好剧。

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