近日，有位偶像艺人后援会因数据未达到预期目标，宣布“惩罚”粉丝一事引发广泛关注。“粉丝经济”、“饭圈文化”这种词语大家应该都不陌生，很多娱乐圈的鲜肉小花们都拥有庞大的粉丝群，而明星与粉丝之间是互相依赖存在的。粉丝们经常为自己的偶像举办大型的应援活动或者是接机、打榜投票等活动。那么天南海北的粉丝组织起来为一个偶像做各种事情，势必需要有人组织牵头，这就不得不提到粉头。

如今，粉头似乎已经成为了一份工作。很多明星的工作团队都会雇佣粉头来与粉丝们互动。而据说不少粉头收入非常之高，甚至有人凭借这份工作在北京买了好几套房子。那么粉头究竟是如何赚钱的呢？

首先就是明星给予的佣金，明星团队雇佣粉头为其服务自然少不了给粉头们佣金和奖金。明星在走红之后会产生很多的周边，比如说带有明星写真的衣服、玩具、工艺品等等。粉头们会第一时间拿到这些资源，然后联系厂家进行批量生产，再将这些明星周边卖给明星的粉丝们。而明星周边售卖利润可是很大的，成本与销售价之间差距极大。而中间的差价便被粉头们给赚取了。

当然，粉头们还会有一部分灰色收入，比如说粉头们会组织给粉丝们打榜投票，为粉丝们集资。而这其中的操作并非完全是透明的，粉头们可以从其中获利。当初不就是有粉头打着为孟美岐投票的名义骗取粉丝钱财的事情被曝光吗，这次事件据说被卷走的钱财高达几百万。

另外，组织给明星应援，粉丝们纷纷掏钱为偶像应援。有的粉丝动不动就凑钱包下地铁站广告牌，为明星做宣传，甚至举办大型应援活动为明星打call，这些都需要粉丝集资大量的钱财。而牵头的粉头们能从中获利多少可就不好说了。

很多人都说饭圈文化已经走向畸形了，很多年轻的粉丝掏空腰包支持偶像，殊不知都便宜了粉头们，真的是时候给所谓的饭圈文化、粉丝经济降降温了。