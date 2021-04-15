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盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

(2021-04-15 09:04:43)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

明星们在社交平台上都有属于自己的官方账号用于跟粉丝们互动或者做宣传使用，但因为明星们的名气大，网上出现了很多的高仿号。这些高仿号做的非常逼真，以至于明星自己都要站出来打假。那么究竟有哪些明星亲自出来打假过高仿号呢？

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

1、白岩松

作为央视的主持人，白岩松名气还是很大的，最近网上有很多白岩松的高仿账号在活动。白岩松只好亲自站出来打假，说自己没有微博、微信、公众号，网络上出现的都是高仿号。

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

2、肖战

与合作伙伴微博互动错找到高仿号的还有王一博，明明是跟肖战的微博互动没想到却找上了肖战的高仿号。搞得肖战也是哭笑不得，赶紧亲自下场打假。

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

3、范丞丞

范丞丞在参加某档综艺节目期间，该综艺节目的导演在网上与范丞丞的高仿号进行了互动，范丞丞只好站出来打假澄清，说自己才是真的，真是让人哭笑不得。

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

4、邢昭林

邢昭林曾与林更新进行过合作，两人新戏合作期间，林更新与邢昭林微博互动，没想到找到的竟然是高仿号。邢昭林也只好及时与林更新互动，告诉他自己才是真的。

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

5、周杰伦

曾经有很多周杰伦的高仿号在社交平台上出现，而周杰伦也是气性很大直接下场打假了，他不允许这些人打着自己的旗号坑骗粉丝。

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

6、炎亚纶

炎亚纶可以说是娱乐圈大打假小能手，不仅曝光过别人伪造自己的签名，还亲自下场打假高仿号，为此不惜亲自与高仿号互关互动，以便让大家看的更清楚些。

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

7、陈乔恩

陈乔恩在某次发微博之后，竟然有不少高仿后在后面评论，搞得陈乔恩都看不下去了，直接跟评论区打假，回复高仿号自己才是真的。

盘点亲自打假高仿号的八大明星，看看都有谁？

8、宋祖儿

宋祖儿当初也曾经站出来打假高仿号，不过令人惊讶的是这个宋祖儿的高仿号竟然比宋祖儿真实的微博账号还多出好几万的粉丝，高仿号做到比明星真人账号粉丝还多，也真是奇闻一件。

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