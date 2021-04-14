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45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

(2021-04-14 15:52:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，李湘做客综艺《婆婆和妈妈》媳妇茶话会， 当天她穿了一件粉色刺绣连衣裙，梳着直长发，妆容打扮得十分精致，而且手上佩戴的鸽子蛋钻戒也引起了网友的注意。不过更让人注意的是她身材的变化，本来就很罕见出镜的她看起来胖了不少，而且脸部看起来也十分浮肿，看到这样的李湘，很多网友惊叹到：她这是吃得太好了吗？

45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

说起李湘，很多人对她的第一印象就是一名知名主持人，不过她还有另一个身份，那就是一名成功的商人。不得不说她真的很有经济头脑，直播带货做得十分火爆，虽然因为之前三亚租房事件对她的路人缘有一点影响，但是这件事最后也慢慢平息了。

45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

李湘还曾在节目中自曝在北京投资的房产数量自己都不曾统计过，珠宝服饰皆是奢侈品牌。李湘还曾在节目上自曝家里每个月在吃饭上要支出差不多7万元，这也引起网友的热议。

45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

李湘与老公王岳伦曾经参加一档真人秀节目，观众发现餐桌上摆的都是鱼子酱、牛排、高档生蚝等价格昂贵的食材。

45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

而之前也有网友拍到她与女儿王诗龄在外游玩的照片，近照曝光后可以发现女儿王诗龄的身材也是有点饱满。

45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

45岁的李湘其实经历过两段婚姻，第一段婚姻的老公是钻石王老五李厚霖，两人认识不到40天就闪婚了，然而这段婚姻坚持不到两年就离婚了。之后她嫁给了王岳伦，结婚生子后的李湘便隐退到了幕后，还开了芒果影视公司，成为了幕后的大老板，当年还拍了多部影视作品，捧红了好几位知名的艺人。

45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

不过她与王岳伦结婚后，王岳伦也出过几次花边新闻，还现身夜店与美女拥抱，后来他解释该女子是朋友的女友，此事虽然很多网友都不相信，但是李湘也选择原谅他了。感情的事情如人饮水，事情的真相如果当事人都不追究，我们网友也不必多说什么。

45岁李湘近照胖出新高度，浑身赘肉身材大变样，网友：吃得太好？

近几年来李湘一直在晒娃和炫富，也让路人观众留下了不太好的印象。这次她胖出了新高度，对整个人的形象也是有一定的影响。或许她可以调整下自己的状态，毕竟太胖的话对身体健康也不是好事。

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