娱乐圈的女明星们对于变老这件事其实是很抗拒的，所以很多女明星明明已经年纪一大把却还要在各种影视剧中出演少女。为了让自己看起来年轻还有很多女明星拼命的打针、整容。当然还有一部分女明星却能坦然的接受自己变老这件事，她们会很优雅的老去，这样的女明星都有谁呢？

1、刘若英

最近刘若英谈到变老这个话题的时候，她公开表示自己的确是不想变老，但是更不想变怪，在她看来变老是一种自然现象，她选择坦然接受，所以刘若英过得很舒适优雅。

2、张曼玉

近些年，张曼玉似乎不怎么在娱乐圈中出现，但娱乐圈却总少不了她的新闻。不过从很多爆出的新闻来看，张曼玉似乎不怎么太过关注自己的形象，衰老之态暴露的挺明显的，不过她似乎并不在意，依旧我行我素。

3、蒋勤勤

蒋勤勤年轻时绝对的美女一枚，但是步入中年以后她不再跟其他女明星一样追求少女感，就连上电视都是素颜出镜，初老的状态暴露无遗，但她也并不是很在乎。

4、林青霞

林青霞当年也是一等一的美女，如今随着年龄的增长，林青霞美貌不如当年，但是状态却十分优雅、气质也很好，没有太多的粉饰，平时也很朴素，但依旧让人心动。

5、巩俐

很多女明星因为没有太多作品傍身，所以拼命营销自己的美貌，年纪逐渐变大也乐此不疲。但是巩俐似乎没有这样的烦恼，满身荣誉，作品累累的她根本不在意自己变老的事情，非常乐观自信。

6、郭蔼明

香港演员郭蔼明虽然是女明星，但却非常接地气，经常跟老公林青云一起素颜逛街，没有明星架子，也不会跟其他女明星一样特别在乎自己的美貌。

7、张延

演员张延或许是因为这些年距离娱乐圈比较远，所以没有太注意自己逐渐变老这件事，在自己的自拍照中岁月的痕迹太过明显，但是看的出来她依旧优雅自信。

8、钟楚红

年过六十钟楚红当年美貌无敌，是香港娱乐圈有名的美女，但是如今的她却不愿意去做医美，而是选择顺其自然的变老，这份勇气真的是难能可贵。