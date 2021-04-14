加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,115,847
  • 关注人气：209,306
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

(2021-04-14 09:19:46)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

都市家庭剧《小舍得》正在热播，这部剧是没播就已经备受期待了。从目前的收视率和评分来看，观众们觉得这部剧还是不错的。从《小别离》到《小欢喜》，再到《小舍得》，这几部剧引发了不少热议。下面我们来盘点一下《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、宋佳

80后女星宋佳这次在《小舍得》中饰演女主角南俪。剧中南俪是一位开明的新锐妈妈。宋佳和蒋欣在这部剧中饰演没有血缘关系的姐妹，而男星佟大为则和宋佳在剧中演夫妻。但戏外宋佳还没有结婚生子。

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

2、蒋欣

《甄嬛传》中华妃的扮演者蒋欣这次在《小舍得》中饰演女二号田雨岚，剧中田雨岚是女主角的继母的女儿。田雨岚在剧中有一个儿子，而戏外蒋欣还未婚呢，她也没有孩子。在这部剧中和蒋欣演夫妻的是男星李佳航。

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

3、李鹤男

看名字，很多网友以为李鹤男是一位男演员，但她其实是一位美女演员。李鹤男在《小舍得》中饰演张老师。剧中张老师和钟老师是情侣，而田雨岚曾举报张老师课外补课。其实张老师是一位善良的老师。

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

4、卜冠今

卜冠今是很有潜力的90后女演员，她和关晓彤合演过《二十不惑》。卜冠今的资源还是不错的，她有几部新剧待播。卜冠今这次在《小舍得》中饰演七七。

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

5、蒲诗韵

蒲诗韵是一位新人演员，她演过《末代厨娘》、《惹上冷殿下》等影视剧。蒲诗韵在《小舍得》中饰演女主角的助理路路。剧中一头短发的蒲诗韵给人感觉干练又清爽。

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

6、范帅琦

范帅琦是一位颜值很高的美女，她曾在扶贫大剧《山海情》中饰演小妍。范帅琦还演过《商业调查师》、《心的转换》等影视剧。范帅琦在《小舍得》中饰演霏霏。

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

7、柳珊

《小舍得》中有一对夫妻给人感觉很接地气，他们就是米桃的爸妈。剧中米桃的爸妈是外来务工人员，米桃的妈妈是一位钟点工，但他们却是一个有爱的家庭。米桃的妈妈是由米珊演的，米珊演过《三十而已》。

盘点《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

8、吴越

实力派女演员吴越在《小舍得》中饰演李副区长。吴越是一位70后，她是男星陈建斌的前女友。陈建斌已经和老婆生了两个儿子了，但吴越却还没有结婚。希望戏外吴越也能早日遇到合适的人。

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇何炅79岁爸爸拒还43万元欠款成老赖！家人欠债不还的明星还有谁？
    后一篇 >盘点选择优雅变老的八大女星，看看都有谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有