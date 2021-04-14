都市家庭剧《小舍得》正在热播，这部剧是没播就已经备受期待了。从目前的收视率和评分来看，观众们觉得这部剧还是不错的。从《小别离》到《小欢喜》，再到《小舍得》，这几部剧引发了不少热议。下面我们来盘点一下《小舍得》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、宋佳

80后女星宋佳这次在《小舍得》中饰演女主角南俪。剧中南俪是一位开明的新锐妈妈。宋佳和蒋欣在这部剧中饰演没有血缘关系的姐妹，而男星佟大为则和宋佳在剧中演夫妻。但戏外宋佳还没有结婚生子。

2、蒋欣

《甄嬛传》中华妃的扮演者蒋欣这次在《小舍得》中饰演女二号田雨岚，剧中田雨岚是女主角的继母的女儿。田雨岚在剧中有一个儿子，而戏外蒋欣还未婚呢，她也没有孩子。在这部剧中和蒋欣演夫妻的是男星李佳航。

3、李鹤男

看名字，很多网友以为李鹤男是一位男演员，但她其实是一位美女演员。李鹤男在《小舍得》中饰演张老师。剧中张老师和钟老师是情侣，而田雨岚曾举报张老师课外补课。其实张老师是一位善良的老师。

4、卜冠今

卜冠今是很有潜力的90后女演员，她和关晓彤合演过《二十不惑》。卜冠今的资源还是不错的，她有几部新剧待播。卜冠今这次在《小舍得》中饰演七七。

5、蒲诗韵

蒲诗韵是一位新人演员，她演过《末代厨娘》、《惹上冷殿下》等影视剧。蒲诗韵在《小舍得》中饰演女主角的助理路路。剧中一头短发的蒲诗韵给人感觉干练又清爽。

6、范帅琦

范帅琦是一位颜值很高的美女，她曾在扶贫大剧《山海情》中饰演小妍。范帅琦还演过《商业调查师》、《心的转换》等影视剧。范帅琦在《小舍得》中饰演霏霏。

7、柳珊

《小舍得》中有一对夫妻给人感觉很接地气，他们就是米桃的爸妈。剧中米桃的爸妈是外来务工人员，米桃的妈妈是一位钟点工，但他们却是一个有爱的家庭。米桃的妈妈是由米珊演的，米珊演过《三十而已》。

8、吴越

实力派女演员吴越在《小舍得》中饰演李副区长。吴越是一位70后，她是男星陈建斌的前女友。陈建斌已经和老婆生了两个儿子了，但吴越却还没有结婚。希望戏外吴越也能早日遇到合适的人。