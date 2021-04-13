近日，据某APP曝光，何炅的爸爸因为拒还43万元欠款而成了老赖。据悉，他爸爸今年已经79岁了，在长沙还有一家自己的海鲜店，然而，这家海鲜店也曾曝出过拖欠员工工资的丑闻，而后来对于拖欠员工工资一事，何炅的爸爸在当时就出过一份声明，称网友所说店铺并非公司授权的连锁店铺，所以相关媒体的报道是歪曲事实。

不过这次的老赖事件不知道他本人会怎么回应，其实像何炅这样的咖位也不至于连43万也拿不出来，事实究竟怎么样，还是等当事人回应吧。其实这些年来，也有不少明星的家人被曝欠债不还，欠债金额数目有大有小。

之前就有网友曝光过秦霄贤妈妈被曝欠债不还，被银行告上法庭，一共欠款本金人民币99,398.43元（截至2019年10月5日）及利息、费用。此外，他的妈妈还曾涉及民间借贷纠纷。据悉，秦霄贤还透露过自己家是开连锁酒店的，对此，网友们也质疑：他这是富二代人设要崩了吗？

还有周震南的父母被曝是老赖，这件事对周震南的影响也是十分大，毕竟他从出道起就开始树立自己的富二代人设。而据网友曝料，周震南的父母是四川本地有名的“老赖”，早在2016年就被列入失信执行人名单，全资控股公司被起诉了上百次，不仅拖欠银行欠款，还挪用了业主的物业费。

黄明昊母亲陈建平也被列为失信名单，并涉及商业债务纠纷，还被扒出欠贫困县500万，然而她有能力偿还却拒不还债，还出去旅游。这样的消息一出来，引发了网友的热议。不过事后也有黄明昊的粉丝出来澄清，指出借贷的是温尔顿酒店有限公司，陈建平只是作为借贷担保人，而且她早就退出公司，不存在诈骗行为。

其实不管是不是明星的家人，都应该遵纪守法，欠债还钱理所应当。而本来就有能力偿还的明星家人又为何欠债不还？还因此给明星子女引来不少的议论。