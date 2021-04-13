相信很多观众都已经看过了古装剧《大宋宫词》，原本观众们是带着与《大明宫词》相媲美的心态去看的，没想到彻底扑街了，观众们一水儿的差评让这部剧扑的很惨。其实这部《大宋宫词》也不是全无亮点，比如说这其中李婉儿的扮演者刘聪就很受观众们的喜欢。

李婉儿这个角色人如其名，为人比较温婉有气质，也是剧中备受同情的角色。明明生下了儿子却被别人偷走，与自己不能相认，看得人瞬间泪目。扮演李婉儿的刘聪将这个悲情角色拿捏的还是比较好的，观众们都觉得她的演技真的很不错。

刘聪在圈内并不算太出名，但其实她可是正儿八经的科班出身，她毕业于中央戏剧学院，在她还没毕业的时候就曾被人邀请演过戏。毕业之后她也出演过不少影视剧，但大多都是配角，所以热度一直不高。

刘聪在娱乐圈算不上大美女，但好在气质出众。很多人都说刘聪的长相气质有些神似章子怡，还是比较有辨识度的明星，而她的演技也不错。不知道为何这么多年一直没什么名气，可能真的是资源不够好吧。

一直默默无闻的刘聪终于在三十五岁这年凭借着《大宋宫词》这部剧有了些热度，也让更多的观众认识了她。其实跟刘聪这样科班出身，但是默默在娱乐圈打拼却没什么名气的明星还是很多很多。她们都缺少一个走红的机会。

不知道通过这部剧受到观众们关注的刘聪以后的资源会不会好起来，毕竟，演员有了好的资源，走红的机会才会多起来。