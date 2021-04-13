董卿没有主持央视牛年春晚，也没有主持《中国诗词大会》第六季，很多喜欢她的网友觉得挺遗憾的。近几年董卿真的太低调了，近两年董卿的事业量可以说是大幅减少，从2018年起，她就没有再主持央视春晚了。

董卿把更多的精力放在了家庭上。董卿和程前谈过恋爱，后来她低调嫁给了富商密春雷。密春雷比董卿大5岁，两人是老乡。密春雷曾壕掷60亿在上海买下一块地。由此可见，密春雷的财力了。2019年的时候，密春雷还曾以60亿的身家上榜胡润百富榜。

董卿的老公可以说是白手起家的商界大佬了，他是览海控股等几家公司的董事长。董卿去美国生孩子的时候，她住的房子有800多平米，价值高达800多万。但近日，董卿的老公却被曝疑似在经济方面陷入危机。

据报道，密春雷公司担保的30亿信托产品可能要暴雷，而该产品运行还不到1年。网上还有报道称密春雷旗下的某公司股权被冻结了。很多媒体都报道了密春雷疑似陷入财务危机的事情。很多投资者也在关心事态的发展。

近些年多位女星的老公被曝深陷债务危机。黄有龙被曝欠债10亿，网上有传言称赵薇疑似和他离婚了。徐若瑄老公破产的事情也曾引发热议。刘涛在老公破产后，复出挣钱帮老公还债的事情感动了很多网友。网上有报道称刘涛帮老公还了4个亿。

据报道，密春雷的身家在去年已经高达105亿。不知道这次的事情对他的财务状况影响会有多大呢？董卿知书达理，很多网友希望她能过得幸福，希望她不会成为为夫还债的刘涛，毕竟那样太辛苦了。