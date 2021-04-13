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33岁张雨绮与小8岁李柄熹传恋情，网友调侃：选男人眼光变好了

(2021-04-13 11:16:15)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，又一位女星被传疑似有新恋情了，她就是33岁的张雨绮。张雨绮被曝疑似在谈姐弟恋。据报道，本月初的时候，张雨绮和李柄熹曾一同到日料店用餐，吃完饭后，张雨绮和该男子还一起逛了便利店。

33岁张雨绮与小8岁李柄熹传恋情，网友调侃：选男人眼光变好了

从便利店出来后，张雨绮亲昵地挽起了李柄熹的手臂，而男方则搂了张雨绮的腰。张雨绮和李柄熹的互动给人一种情侣的既视感。李柄熹是谁呢？网上有报道称他是一位富二代，比张雨绮小8岁，是一位90后。

33岁张雨绮与小8岁李柄熹传恋情，网友调侃：选男人眼光变好了

李柄熹和张雨绮疑似是因为工作结识的，他是一位小提琴手。李柄熹和张雨绮在综艺节目《姐姐的爱乐之城》中有过合作。据报道，李柄熹参演过电影《芳华》。李柄熹和张雨绮被曝吃饭后同返公寓的事情也引发热议。

33岁张雨绮与小8岁李柄熹传恋情，网友调侃：选男人眼光变好了

张雨绮是美艳的女明星，而李柄熹的颜值也不低，他可以说是一枚帅气的鲜肉了。李柄熹和张雨绮被扒疑似穿过同款外套。李柄熹的一条微博格外引人注意，他被指疑似暗示自己在热恋。张雨绮被曝在谈姐弟恋，网友们反应如何呢？

33岁张雨绮与小8岁李柄熹传恋情，网友调侃：选男人眼光变好了

33岁张雨绮与小8岁李柄熹传恋情，网友调侃：选男人眼光变好了

很多网友都送上了祝福，与此同时，张雨绮的眼光也引发热议。许多网友评论说张雨绮选男人的眼光变好了。张雨绮经历了两次失败的婚姻，她离婚后还和张钱豪传过绯闻。张雨绮曾自嘲说信啥也不信感情。

33岁张雨绮与小8岁李柄熹传恋情，网友调侃：选男人眼光变好了

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多位女明星也谈姐弟恋，比如萧亚轩、陈乔恩、王菲等等。近日，王子文就官宣了和吴永恩的姐弟恋。许多网友调侃说张雨绮这下体会到了萧亚轩的快乐了吧？男未婚，女未嫁，张雨绮有追求幸福的权利。如果恋情属实，那恭喜她了！

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