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沈梦辰与杜海涛在一起8年，却迟迟不结婚，真实原因让人心酸不已

(2021-04-13 10:05:35)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

湖南台的《快乐大本营》是一档老牌的综艺节目，目前四位主持人中除了谢娜外，何炅、李维嘉、杜海涛和吴昕这四位主持人都还没结婚呢。何炅和李维嘉被传过疑似隐婚，但是两位当事人都没有承认过已婚的事情。

沈梦辰与杜海涛在一起8年，却迟迟不结婚，真实原因让人心酸不已

大家都知道杜海涛有一位漂亮女友，他的女友沈梦辰和梁田、靳梦佳等人被称为湖南台四小花旦。杜海涛和沈梦辰在综艺节目《女儿们的恋爱》中的表现曾甜到很多观众，一些网友评论说看这对像是在看偶像剧。

沈梦辰与杜海涛在一起8年，却迟迟不结婚，真实原因让人心酸不已

近两天杜海涛和沈梦辰也被传过婚讯，网上关于他们疑似要结婚的报道真不少呢。沈梦辰也快32岁了，杜海涛也快34岁了。近日，沈梦辰在节目上自曝说她也有被催婚的压力，父母催，亲戚催，网友催，观众催，日日催，夜夜催。

沈梦辰与杜海涛在一起8年，却迟迟不结婚，真实原因让人心酸不已

是沈梦辰不想结婚吗？不是。沈梦辰说婚纱照拍好了，她两年前就已经把结婚致辞写好了。那杜海涛和沈梦辰为何在一起8年都还没结婚呢？沈梦辰说原因有很多，计划赶不上变化，关键是催不动杜海涛。

沈梦辰与杜海涛在一起8年，却迟迟不结婚，真实原因让人心酸不已

从沈梦辰的表态来看，她是想结婚的。沈梦辰甚至说有时上网看到关于她要结婚的报道，她自己都觉得她应该结婚了。沈梦辰说她甚至做了个噩梦，梦到自己的婚礼没有新郎。婚纱照放在一旁都有灰了。很多网友表示心疼沈梦辰。沈梦辰自曝催不动杜海涛结婚的事情也引发热议。

沈梦辰与杜海涛在一起8年，却迟迟不结婚，真实原因让人心酸不已

杜海涛如今事业发展得挺好的，还被曝是隐形富豪，他难道是因为怕影响事业所以不结婚吧？应该不是吧！一些网友觉得沈梦辰爱得卑微，之前就是她主动追海涛的，分手后也是她主动挽回的。难道是男方没有那么爱她，所以不愿意娶她吗？

沈梦辰与杜海涛在一起8年，却迟迟不结婚，真实原因让人心酸不已

在和沈梦辰相恋前，杜海涛被曝暗恋同事吴昕多年。网上还有报道称他四次向吴昕表白，但女方没答应。有网友觉得杜海涛和沈梦辰这对模范情侣翻车了，或许就像沈梦辰说的，他们也没有大家想的那么甜。关于杜海涛为何还不娶梦辰，网友们有不同的猜测。总的来说，大家还是希望看到他们能修成正果的。

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