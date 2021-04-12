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陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

(2021-04-12 14:36:49)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星都是公众人物，公开道歉这样的事情对还是影响挺大的，但明星公开道歉也不是什么新鲜事儿。2021年刚刚过去的几个月中，就有不少明星站出来公开道歉，那么他们都是谁呢？

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

1、陈赫

大家都知道陈赫除了娱乐圈的事业以外，还有很多副业，其中一项就是开火锅店。最近有顾客在陈赫所开的火锅店中就餐时被天花板砸伤。作为老板的陈赫第一时间站出来道歉，态度还算诚恳。

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

2、李梦

李梦可是说2021年娱乐圈第一个公开道歉的女明星。因为一档综艺节目李梦说出当年自己耍大牌的事情。面对当年的错误李梦公开道歉，希望自己以后还能有机会。

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

3、郑爽

同样是在今年年初，郑爽还没被爆出代孕生子时间之前她也在微博上对演员金晨道歉。因为在综艺节目中她提到了与金晨曾经相恋的邓伦，被网友们认为是“搞事情。”

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

4、虞书欣

今年年初一位虞书欣的粉丝要求某大学开除吐槽虞书欣的一位大学生，一时间在网上掀起广泛讨论。虞书欣因为粉丝的行为不得不出来道歉，让这件事情尽快得到了平息。

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

5、袁姗姗

春节期间电影《你好，李焕英》大火，主演张小斐也火了，曾经的老同学张姗姗却站出来因为之前在综艺节目中讨论张小斐打呼噜的事情而道歉。不过这次道歉被群嘲了，大家都再说袁姗姗蹭热度。

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

6、丁真

丁真走红之后很多之前的黑料就被扒了出来，一段他公开吸烟的视频在网上曝光，正能量的形象大打折扣，不得已丁真只能公开道歉来挽回自己的形象。

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

7、李诞

李诞作为一名脱口秀主持人在公开场合之下应该注意自己的言论，没想到李诞在一场直播带货的过程中言论不当，被网友们骂惨了，最后只好站出来道歉。

陈赫为火锅店顾客受伤事件道歉！2021年公开道歉的明星还有谁？

8、黄俊捷

人气小生黄俊捷刚刚有些名气便被爆出私生活混乱、玩弄她人感情等黑料，起先他还一直否认，没想到爆料人爆出的料越来越多。黄俊捷只好公开道歉，这一事件对于他的事业影响还是挺大的。

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