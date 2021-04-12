曾经的郑爽是圈内的热搜体质，如今退圈了还依旧能让与她有关系的人上热搜。这不，正在美国与郑爽打官司的张恒带着两个孩子出游被拍到了，瞬间上了热搜。

照片中张恒与张恒的妈妈带着一双儿女外出游玩，画面看起来非常的温馨。不过这件事上了热搜之后网友们却纷纷指责张恒是炒作。

大家都知道前一段时间，针对张恒与郑爽2000万官司，法院判决郑爽胜诉，让张恒返还郑爽2000万欠款。而二人针对代孕所生的两个孩子抚养权官司正在进行当中。随着事情的发酵，网友们越来越觉得张恒是“渣男”，吃软饭不说，还毁了郑爽的演艺生涯，如今又拿孩子来炒作。

很多网友发现，张恒带孩子出游时，当地的温度只有十几度，但是张恒与孩子却穿的很单薄，而且现在美国的疫情情况还是比较严重的，他怎么就能带着两个年幼的孩子四处玩耍呢？这是不是就是故意摆拍呢？张恒这是想努力打造好爸爸的人设来炒作吧。以此来争取孩子们的抚养权。

在不少网友看来，张恒一心想要争夺抚养权不是因为爱孩子，而是想通过争取孩子而获得抚养费。要知道郑爽虽然已经退圈，但是多年在娱乐圈的打拼还是让她积攒了丰厚的财富，如果孩子抚养权在张恒手中，那么郑爽势必需要支付高额的抚养费。张恒这不是变相吃软饭吗？对此广大网友纷纷表示谴责。

其实从郑爽代孕新闻爆出到现在，受伤害最大的就是两个无辜的孩子，他们来到这个世界上之后便成为了利益争夺的工具。还是希望二人在美国的这场关系赶紧结束吧，给孩子一个良好的成长环境才是最重要的。



