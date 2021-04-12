要说最近很热门的综艺，那大概就是《极限挑战》吧？本周“极限男团”中，龚俊成为新加入的嘉宾。演示滑绳速降挑战九楼，不愧是演过消防员角色啊。

龚俊还参加了新综艺《我是女演员》，目前确定下来的嘉宾有：刘涛担任教导主任，郑元畅、严屹宽和李治廷3位男演员是班主任，龚俊、张哲瀚2位后辈做代课老师！这样的嘉宾阵容也是十分强大，不过也有网友觉得龚俊和张哲瀚已经到了可以教人演技的地步？

不得不说《山河令》的播出让龚俊和张哲瀚火了起来，而且龚俊的发展看起来更好一点，他在剧里的角色十分讨喜，因此也吸引了很多的粉丝。就连火遍视频平台的网红韩美娟因为参加了国内的选秀综艺，在后半场被淘汰，而得知后半场的嘉宾有龚俊，也大呼想“复活去看龚俊”。

其实说起龚俊，在娱乐圈里也不算是新人了，2015年开始演戏，到现在已经演了6年戏了。虽然大部分都是演男主角，但是并没有掀起什么水花，据说他演过12部剧都没火。而如今因为《山河令》，让他势头可以说是相当不错，想必后面的发展也会很好。

说实话，龚俊能够受到那么多观众的喜爱，除了他本身颜值就很高之外，拥有麒麟臂和八块腹肌，还有精致的五官与好皮肤，可以说是男神的标准了。他私下的性格也是比较沙雕的。比如前段时间他参加《快乐大本营》，别的明星都是穿着私服，他却打扮成了哪吒的样子，还因为这事上了热搜，网友纷纷表示：这有点沙雕得可爱。

其实他火了之后也有人关心他的感情生活，不过他现在还是单身状态，只不过拍戏的时候和三名女演员有过绯闻。第一位是参演《醉玲珑》的徐沐婵，她跟龚俊在剧中是官配，传出绯闻后两人都没有正式回应。第二位则是郑湫泓，两人主演了《绝世千金》，从剧里看他们很有cp感，然而他们只是朋友。第三位绯闻女友是刘人语，也是因为合作才传出绯闻。不过这些绯闻都没有得到双方的承认。

龚俊现在势头如此好，也有网友说他会成为下一个肖战，毕竟两人都是属于那种默默无闻然而拍了一部戏就大火的类型。不管怎么样，还是期待他接下来的表现吧。