加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,115,847
  • 关注人气：209,306
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

他6年演12部剧没火，却因《山河令》走红，会不会成为下一个肖战？

(2021-04-12 11:10:10)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

要说最近很热门的综艺，那大概就是《极限挑战》吧？本周“极限男团”中，龚俊成为新加入的嘉宾。演示滑绳速降挑战九楼，不愧是演过消防员角色啊。

他6年演12部剧没火，却因《山河令》走红，会不会成为下一个肖战？

龚俊还参加了新综艺《我是女演员》，目前确定下来的嘉宾有：刘涛担任教导主任，郑元畅、严屹宽和李治廷3位男演员是班主任，龚俊、张哲瀚2位后辈做代课老师！这样的嘉宾阵容也是十分强大，不过也有网友觉得龚俊和张哲瀚已经到了可以教人演技的地步？

他6年演12部剧没火，却因《山河令》走红，会不会成为下一个肖战？

不得不说《山河令》的播出让龚俊和张哲瀚火了起来，而且龚俊的发展看起来更好一点，他在剧里的角色十分讨喜，因此也吸引了很多的粉丝。就连火遍视频平台的网红韩美娟因为参加了国内的选秀综艺，在后半场被淘汰，而得知后半场的嘉宾有龚俊，也大呼想“复活去看龚俊”。

他6年演12部剧没火，却因《山河令》走红，会不会成为下一个肖战？

其实说起龚俊，在娱乐圈里也不算是新人了，2015年开始演戏，到现在已经演了6年戏了。虽然大部分都是演男主角，但是并没有掀起什么水花，据说他演过12部剧都没火。而如今因为《山河令》，让他势头可以说是相当不错，想必后面的发展也会很好。

他6年演12部剧没火，却因《山河令》走红，会不会成为下一个肖战？

说实话，龚俊能够受到那么多观众的喜爱，除了他本身颜值就很高之外，拥有麒麟臂和八块腹肌，还有精致的五官与好皮肤，可以说是男神的标准了。他私下的性格也是比较沙雕的。比如前段时间他参加《快乐大本营》，别的明星都是穿着私服，他却打扮成了哪吒的样子，还因为这事上了热搜，网友纷纷表示：这有点沙雕得可爱。

他6年演12部剧没火，却因《山河令》走红，会不会成为下一个肖战？

其实他火了之后也有人关心他的感情生活，不过他现在还是单身状态，只不过拍戏的时候和三名女演员有过绯闻。第一位是参演《醉玲珑》的徐沐婵，她跟龚俊在剧中是官配，传出绯闻后两人都没有正式回应。第二位则是郑湫泓，两人主演了《绝世千金》，从剧里看他们很有cp感，然而他们只是朋友。第三位绯闻女友是刘人语，也是因为合作才传出绯闻。不过这些绯闻都没有得到双方的承认。

他6年演12部剧没火，却因《山河令》走红，会不会成为下一个肖战？

龚俊现在势头如此好，也有网友说他会成为下一个肖战，毕竟两人都是属于那种默默无闻然而拍了一部戏就大火的类型。不管怎么样，还是期待他接下来的表现吧。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？
    后一篇 >张恒带1岁子女出游上热搜，为何却被网友质疑是炒作？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有