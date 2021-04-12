近几年演技类综艺节目还是很受欢迎的，比如说《我就是演员》这档综艺，播出几季都取得了非常好的热度与收视。最近有一档演技类综艺节目《我是女演员》即将开播，没想到立刻就遭到了网友们的吐槽，尤其是看到这档综艺节目的导师阵容时，观众们更是连连摇头。

在曝光的导师阵容的当中，除了刘涛与张铁林，其他导师都是年轻的流量明星，除了有超高的人气以外，演技真的不怎么受认可，竟然在演技类综艺节目中做导师，真的不会误人子弟吗？

李治廷、严屹宽、郑元畅等人虽然出道多年，但大多都是以偶像的身份来拍戏。而张哲瀚、龚俊更是流量超高的流量明星。对比一下隔壁的我就是演员，这样的阵容真令人无法接受，他们本身演技就不是很过关，怎么能教别人怎么演戏呀。

而从播出的节目来看，几个男导师的表现实在是算不上亮眼。观众们看了半天，感觉这几位导师似乎都没什么自信，相比而言刘涛的表现颇为亮眼，至少她能指出选手们的问题所在，而且掌控局面的能力也比较强。

再来看看《我就是演员》的导师阵容，章子怡、刘烨等人都是影后、影帝级别的演员。刘天池不仅演技精湛还是中戏的老师，这样的阵容来指导别人演戏还说的过去。更要人感到匪夷所思的是，这部综艺选拔的是女演员，但是导师除了刘涛以外，全部都是男演员，这是什么操作？这究竟是选女演员还是选美？

《我是女演员》就这么在一片议论声中开播了，后期热度、口碑如何，大家还是得继续看下去，希望导师们继续努力吧。



