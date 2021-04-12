加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,115,847
  • 关注人气：209,306
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？

(2021-04-12 09:22:16)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近几年演技类综艺节目还是很受欢迎的，比如说《我就是演员》这档综艺，播出几季都取得了非常好的热度与收视。最近有一档演技类综艺节目《我是女演员》即将开播，没想到立刻就遭到了网友们的吐槽，尤其是看到这档综艺节目的导师阵容时，观众们更是连连摇头。

《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？

在曝光的导师阵容的当中，除了刘涛与张铁林，其他导师都是年轻的流量明星，除了有超高的人气以外，演技真的不怎么受认可，竟然在演技类综艺节目中做导师，真的不会误人子弟吗？

《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？

《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？

李治廷、严屹宽、郑元畅等人虽然出道多年，但大多都是以偶像的身份来拍戏。而张哲瀚、龚俊更是流量超高的流量明星。对比一下隔壁的我就是演员，这样的阵容真令人无法接受，他们本身演技就不是很过关，怎么能教别人怎么演戏呀。

《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？

而从播出的节目来看，几个男导师的表现实在是算不上亮眼。观众们看了半天，感觉这几位导师似乎都没什么自信，相比而言刘涛的表现颇为亮眼，至少她能指出选手们的问题所在，而且掌控局面的能力也比较强。

《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？

再来看看《我就是演员》的导师阵容，章子怡、刘烨等人都是影后、影帝级别的演员。刘天池不仅演技精湛还是中戏的老师，这样的阵容来指导别人演戏还说的过去。更要人感到匪夷所思的是，这部综艺选拔的是女演员，但是导师除了刘涛以外，全部都是男演员，这是什么操作？这究竟是选女演员还是选美？

《我是女演员》流量明星当导师惹争议，网友：有资格教人演戏吗？

《我是女演员》就这么在一片议论声中开播了，后期热度、口碑如何，大家还是得继续看下去，希望导师们继续努力吧。


我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇37岁白百何被传与导演隐婚生二胎，到底是真是假？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有