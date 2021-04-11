近日，37岁的白百何在社交平台上分享了自己的状态，并用了与一位异性的合照作为首图。在照片里面，白百何身穿一套黑色的休闲运动装坐在地上，左手拿起一个黄色的羽毛球拍，右手拿起手机假装在接电话，而男子的打扮也十分时髦，看起来也有点痞帅的感觉。更有网友发现她手上戴了戒指。

而在这条动态里，她还艾特了一个账号，但是网友点开这个账号却发现是个空账号，引发了网友们的猜测，而白百何的粉丝则开玩笑说她可能是艾特错人了。对此也有一些网友希望她赶紧进组拍戏，看来是对她演技很认可啊！

说起白百何，想必很多人都知道她吧，她出演过《滚蛋吧肿瘤君》、《失恋33天》以及《捉妖记》等，演技一直是很不错。不过她自从和陈羽凡离婚之后就一直很低调了，曝光率也比较低，在社交平台上发的也大多数是她儿子的照片，现在孩子也已经13岁了。

其实最近也多次传出她再婚的消息，还有网友曝光她生了二胎，而孩子的父亲则是白百何的大学男友，现在也是在当导演，还拍过《恋爱的那点事儿》、《那年青春我们正好》和《我的真朋友》等，合作的都是杜淳、刘诗诗和杨颖这类大咖。

据说该名导演叫张思麟，网友还曝光他为了白百何而和妻子离婚。不过这也不是空穴来风，他们两个之前就传过了绯闻，2019年两人被拍到现身妇产科，2020年又被拍到去白百何家一同过夜。

再加上她这次晒出的照片里，手上戴了戒指，也让很多网友觉得她可能是再婚了，不过她现在可是单身状态，有自己的感情发展也不奇怪，所以大家还是理智吃瓜吧！