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盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

(2021-04-11 14:24:41)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今，有很多明星喜欢在社交平台上晒娃，有的明星还经常放出一些与子女们亲密互动的照片，让广大网友们看到属于自己的幸福。但是不少明星都因为与子女们举止太过亲密而引发网友们的争议。那么这样的明星都有谁呢？

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

1、吴宗宪

近日，吴宗宪在与女儿一起参加综艺节目的时候，在台上抱着女儿猛亲一口。立刻让网友们议论纷纷。他的女儿吴姗儒已经三十一岁了，而且这也不是吴宗宪第一次在公开场合下亲吻女儿，看得出来女儿吴姗儒也很尴尬。

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

2、胡军

胡军在为女儿庆祝十四岁生日的时候曾经晒出过与女儿亲吻的照片。不少网友都觉得这么做不合适。十四岁的女孩已经进入青春期了，真的应该与父亲保持一定的距离。

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

3、李国麟

TVB演员李国麟也有一个漂亮的女儿，在女儿十五岁庆祝生日时，李国麟与女儿又是拥抱、又是亲吻，举止实在是太亲密了，毕竟女孩子大了，该有的距离还是要保持的。

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

4、李嘉欣

香港美女演员李嘉欣也经常晒出与儿子的互动照片。她甚至晒出过与儿子一起洗澡、亲吻的照片。此时李嘉欣的儿子已经不是小婴儿了，这样亲密的举止真的合适吗？

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

5、董洁

董洁曾经带着自己的儿子上过综艺节目，当时在综艺节目中董洁要求儿子每天亲吻自己一百遍，这让很多网友觉得很反感，董洁爱儿子没错，但如此高密度的亲吻真的有必要吗？

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

6、温碧霞

温碧霞与养子的关系非常好，她经常和网友们分享自己幸福的生活。之前她曾经晒出过一张与养子一起游泳亲吻的照片，网友看过之后纷纷表示这么做真的不太合适。

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

7、乐基儿

乐基儿有了儿子之后生活过得很是幸福，她曾经放出过与儿子一起泡澡的照片，引发了很大的争议，孩子的性别意识真的要在适当的时候建立起来。

盘点与子女举止太亲密惹争议的八大明星，看看都有谁？

8、狄莺

曾经的美女演员狄莺据说对儿子孙安佐十分宠溺，儿子15岁了还跟自己一起睡，这举止实在是太亲密些，网友们纷纷吐槽这真的不利于孩子的成长呀。2018年孙安佐在美国留学期间，因故被美方相关部门拘禁四个月，并终身不得进入美国。如今21岁的孙安佐，网红女友一茬一茬地换，真的是被宠溺坏了。

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