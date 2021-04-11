4月10日，王子文把社交帐号昵称改名王子文Ava，并晒出合照官宣与吴永恩新恋情，配文称：“AWAW ”。据说两个人是因为参加《怦然再心动》而认识的，在节目中两个人就相处得十分甜蜜，也吸引了一波CP粉，而节目结束后，两人真的走到了一起。

其实这些年来，也有很多明星因为参加综艺节目而相恋，不过有人却修成了正果，有人却分道扬镳。今天就来说说那些参加综艺节目而相恋的明星，看看他们怎么样了？

1、郑爽与张恒

这一对想必没有人不知道吧，毕竟前阵子才吃过他们两个的瓜。两个人是因为《这就是铁甲》而相识，而张恒正是这档节目的赛事总监，现在两人已经分手，还闹得十分不愉快，现在还有官司在打。

2、陈乔恩与艾伦

这一对因为参加《女儿们的恋爱》而在一起，官宣的时候很多网友都不看好，但是他们至今还在一起，也不知道会不会修成正果。

3、郭碧婷与向佐

向佐和郭碧婷因录制真人秀《最美的时光》发展成恋人，节目里向太宣称郭碧婷是她心中最理想的儿媳人选。2019年9月10日，他们在意大利举行了婚礼。2020年10月1日，郭碧婷在中秋节当产下女儿。

4、颖儿与付辛博

这一对因为参加《如果爱》节目而在一起，两人已经结婚并且生了孩子，现在两个人仍然十分恩爱，小日子过得甜甜蜜蜜的，也算是明星中很早生孩子的人了。

5、钟丽缇与张伦硕

这一对是姐弟恋，也是参加《如果爱》而认识，最近也是经常上各种综艺节目，虽然是姐弟恋但是看起来完全不影响两人之间的感情。

6、张馨予与何捷

这一对的结合简直是让人觉得又相信了爱情，张馨予之前黑料可以说是很多，但是她却嫁给了军人出身的何捷。两人因为一档关于训练的综艺节目《奇兵神犬》相识，何捷在里面还是教官，两人现在已经结婚，还有了爱情的结晶。

7、陈小芸与于小彤

陈小芸与于小彤也是姐弟恋，但是两人并没有修成正果，现在两人已经分手，据说还是因为于小彤不太成熟的原因，看来姐弟恋也不是那么好谈的。

8、蔡昆廷与郭旭

这一对是因为参加《令人心动的offer》而相恋的，两人在节目中因为有些暧昧的片段而收获了不少的CP粉，没想到节目结束后两人真的在一起了，让很多CP粉觉得心满意足。